Jugendhaus in Stuttgart-Vaihingen: Revivalparty feiert die „fantastische Zeit“ von damals

In den 1980ern war das Vaihinger Jugendhaus in der Walter-Heller-Straße vielen ein zweites Zuhause. Zum dritten Mal nach 2001 und 2011 feiert die erste Besuchergeneration ein Revival.
Lutz Kommke erinnert sich noch an einen Frühlingstag, irgendwann Mitte der 1980er Jahre muss das gewesen sein. „Wir hatten März oder April und es war zum ersten Mal so warm, dass man ohne Jacke draußen sein konnte. Da waren mit einem Schlag 80 Leute auf der Terrasse.“ Von diesem Nachmittag im Vaihinger Jugendhaus gibt es ein Foto.