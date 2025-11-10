Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz Quentin Gärtner aus Waiblingen erzählt bei „Jugend meets Politik“ in Sulzbach, was seine Generation wirklich bewegt.
Seine Aussagen zum Wehrdienst haben Quentin Gärtner in die Schlagzeilen gebracht und bekannt gemacht. Auch die BBC hat über ihn berichtet. Positioniert hat sich der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz (BSK) weder für noch gegen den Dienst an der Waffe. Aber der 18-Jährige aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) hat Bundeskanzler Friedrich Merz im Fernsehen öffentlich aufgefordert, mit den Jungen auf Augenhöhe zu sprechen, von denen er die Verteidigung des Landes verlangt. Bei Gärtners Auftritt am Samstag bei „Jugend meets Politik“ in Sulzbach/Murr (Rems-Murr-Kreis) hat Gärtner bekräftigt, dass es ihm vor allem darum gehe, dass bei diesem Thema auch die Meinung der Betroffenen gehört wird.