Jubiläumsstaffel: Deutschland sucht den Superstar-Jury für 2027 ist bereits fix

Noch vor dem Finale der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sorgt RTL für Klarheit: Die Jury der Jubiläumsstaffel steht bereits fest. So geht es 2027 mit Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido weiter.
Kommendes Jahr feiert "Deutschland sucht den Superstar" sein 25-jähriges Bestehen. Noch bevor der diesjährige Gewinner der Castingshow gekürt ist, hat RTL nun bekannt gegeben, wie es 2027 mit der Jury weitergeht. Für die Jubiläumsstaffel werden erneut Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47) gemeinsam am Jurypult sitzen.