Jubiläumsstaffel: Deutschland sucht den Superstar-Jury für 2027 ist bereits fix

Noch vor dem Finale der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" sorgt RTL für Klarheit: Die Jury der Jubiläumsstaffel steht bereits fest. So geht es 2027 mit Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido weiter.

Kommendes Jahr feiert "Deutschland sucht den Superstar" sein 25-jähriges Bestehen. Noch bevor der diesjährige Gewinner der Castingshow gekürt ist, hat RTL nun bekannt gegeben, wie es 2027 mit der Jury weitergeht. Für die Jubiläumsstaffel werden erneut Dieter Bohlen (72), Isi Glück (35) und Bushido (47) gemeinsam am Jurypult sitzen.

Juroren freuen sich über weitere Zusammenarbeit "DSDS"-Urgestein Dieter Bohlen zeigt sich entsprechend enthusiastisch. Mit gewohnt direkter Ansage richtet er sich schon jetzt an mögliche Kandidatinnen und Kandidaten: "Bewerbt euch und checkt es aus, denn wenn ihr es nie ausprobiert, Leute, woher wollt ihr es dann wissen? Also gebt euch selbst eine Chance!"

Partyschlager-Sängerin Isi Glück kann sich dem nur anschließen und betont den emotionalen Kern des Formats: "'DSDS' ist einfach noch nicht zu Ende erzählt. Dafür stecken da viel zu viele Momente und Träume drin."

Bushido äußerte sich gegenüber der "Bild"-Zeitung und sagte: "Coole Sache! Wir drei 'DSDS'-Juroren sind inzwischen zu einem tollen Team zusammengewachsen. Ich freue mich sehr auf eine Fortsetzung unseres Trios bei 'DSDS' im nächsten Jahr!"

Beim Sender zeigt man sich ebenfalls überzeugt vom Jury-Konzept. RTL-Programmchefin Inga Leschek spricht von einer Konstellation mit "klarer Haltung und echtem Entertainment-Faktor". Die aktuelle Jury aus Bohlen, Glück und Bushido habe gezeigt, dass die richtigen Persönlichkeiten dem Format guttun.

Finale am Samstag

Bevor allerdings das Jubiläum ansteht, steht am Samstag noch das Finale der 22. Staffel an. Am Samstag fällt die Entscheidung über den "Superstar 2026". Im Rennen um den Titel sind Constance Dizendorf, Abii Faizan, Menowin Fröhlich, Paco Simic und Tyrell Hagedorn. Übertragen wird die Finalshow, in der unter anderem "DSDS"-Legende Menderes und Stargeiger David Garrett auf der Bühne stehen, am Samstag (9. Mai) um 20:15 Uhr.