Jubiläumskonzert in Stuttgart: 0711-Geburtstag in Weiß-Rot – Promis und Fans feiern am Schlossplatz

Wenn 0711-Jubiläum und DFB-Pokalfinale auf einen Tag fallen, müssen sich Stuttgarter nicht entscheiden. Am Schlossplatz feierten Fans Hip-Hop-Größen – und im Geiste auch den VfB.

Rund 6000 Fans kamen am Samstagabend beim ausverkauften Jubiläumskonzert „30 Jahre 0711“ im Rahmen des SWR Sommerfestivals auf dem Schlossplatz zusammen. Im Gegensatz zu vorangegangenen Ausgaben machte das Festival seinem Namen in diesem Jahr alle Ehre. Doch nicht nur wegen der hochsommerlichen Temperaturen von fast 30 Grad kochte es buchstäblich im Ehrenhof vor dem Neuen Schloss. Das lag vor allem an den Stuttgarter Hip-Hoppern der ersten Stunde, befreundeten Artists und Gästen aus ganz Deutschland, die bei einer Family Jam den Hip-Hop der frühen 2000er wieder aufleben ließen und gemeinsam mit Fans 0711-Geburtstag feierten.

Neben Hymnen auf die „Mutterstadt“ und Erinnerungen an die goldenen Zeiten im 0711-Club am Pragsattel – angeführt von den Massiven Tönen, die auch den 30. Geburtstag ihres „Kopfnicker“-Albums zelebrierten – bestimmte auch das DFB-Pokalfinale zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München, das gleichzeitig in Berlin stattfand, die Gesprächsthemen am Abend.

Preparty mit Blick über Stuttgart – auch hier war der VfB allgegenwärtig. Foto: Nina Scheffel

0711-Crew feiert Preparty über den Dächern Stuttgarts

So auch bei der Party vor dem Konzert auf der Dachterrasse im BW Bank-Gebäude am Kleinen Schlossplatz. Dort stimmten sich die 0711-Crew um Mitgründer Johannes „Strachi“ Graf Strachwitz, Artists wie Afrob und zahlreiche geladene Gäste bei Kessler, Maultaschen und anderen schwäbischen Schmankerln auf den Abend ein. „Das ist heute wie ein Klassentreffen“, sagte Johannes „Strachi“ Graf Strachwitz auf der Terrasse mit Blick über den Schlossplatz. „Es ist schon sehr emotional. Viele der Leute habe ich ewig nicht gesehen. Ich freue mich natürlich über alle – besonders auch darüber, dass Meli von Skills en Masse den weiten Weg hierher auf sich genommen hat.“

Während die Gäste bei DJ-Beats und Häppchen aufs Konzert hin fieberten, wurden nicht nur alte Anekdoten aus den goldenen Hip-Hop-2000ern ausgepackt. Auch mutmaßten die Gäste, ob der VfB am Abend gewinnen würde und falls ja, ob Stuttgart diesen Ausnahmezustand überstehen könne. Aus dem Sieg gegen die Bayern wurde bekanntlich nichts – darum musste sich also niemand mehr Sorgen machen.

0711-Geburtstag in Stuttgart: Fans und Promis im Geiste auch beim Pokalfinale

Auch im Anschluss beim Konzert war der VfB allgegenwärtig. Nicht nur die Fans machten im weiß-roten Dress auf der Festivalmeile deutlich, dass ihr Herz zwar im Takt von 0711, aber auch von 1893 schlägt. Alex Scheffel alias 5ter Ton von den Massiven Tönen hatte bereits vor dem Konzert gegenüber unserer Zeitung angekündigt, ab und zu mal auf das dritte Notebook am DJ-Pult zu linsen, um zu sehen, wie sich die Stuttgarter in Berlin schlagen. Im Publikum ging am Samstagabend ebenso der eine oder andere Blick mehr aufs Handy als sonst.

Kolchose-Mitbegründer Max Herre war für das 0711-Jubiläum aus Berlin nach Stuttgart gekommen. Mit seinem Tipp fürs DFB-Pokalfinale – „5:4 nach dem Elfmeterschießen!“ – lag er am Ende jedoch leider falsch.

Die Niederlage der Stuttgarter in Berlin tat der Stimmung am Schlossplatz allerdings keinen Abbruch. Im Anschluss zog die 0711-Crew weiter in den Pop-up-Club Lerche 22 im Marquardtbau zur Aftershowparty. Wenn man schon einmal zusammenkommt, dann richtig.

Vier Tage Musik und Programm auf dem Schlossplatz

Das „30 Jahre 0711“-Konzert war das zweite Programmhighlight des SWR Sommerfestival, das noch bis Pfingstmontag auf dem Schlossplatz gastiert. Dem vorangegangen war am Freitagabend die Eröffnung mit der „Tatort“-Premiere.

Am Pfingstsonntag findet das Benefizkonzert mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier statt. Musikalisch nehmen dann die SWR Big Band und Gäste wie Fola Dada, Max Mutzke, Jakob Manz und Joo Kraus das Zepter in die Hand. Am Abend steigt das Event „SWR1 Pop & Poesie in Concert“. Am letzten Festivaltag, dem Pfingstmontag, stehen dann Familien und Kinder beim ARD-Familientag im Mittelpunkt: Auf dem Schlossplatz erwartet sie ein buntes Programm aus Musik- und Mitmachangeboten.