Jubiläumskonzert in Stuttgart: 0711-Geburtstag in Weiß-Rot – Promis und Fans feiern am Schlossplatz

Wenn 0711-Jubiläum und DFB-Pokalfinale auf einen Tag fallen, müssen sich Stuttgarter nicht entscheiden. Am Schlossplatz feierten Fans Hip-Hop-Größen – und im Geiste auch den VfB.
Rund 6000 Fans kamen am Samstagabend beim ausverkauften Jubiläumskonzert „30 Jahre 0711“ im Rahmen des SWR Sommerfestivals auf dem Schlossplatz zusammen. Im Gegensatz zu vorangegangenen Ausgaben machte das Festival seinem Namen in diesem Jahr alle Ehre. Doch nicht nur wegen der hochsommerlichen Temperaturen von fast 30 Grad kochte es buchstäblich im Ehrenhof vor dem Neuen Schloss. Das lag vor allem an den Stuttgarter Hip-Hoppern der ersten Stunde, befreundeten Artists und Gästen aus ganz Deutschland, die bei einer Family Jam den Hip-Hop der frühen 2000er wieder aufleben ließen und gemeinsam mit Fans 0711-Geburtstag feierten.