Vor 250 Jahren hat Herzog Carl Eugen die Grundlage für einen der schönsten Parks Deutschlands gelegt. Jetzt ist der Exotische Garten der Universität Hohenheim saniert worden.
Fast pünktlich zum 250-Jahr-Jubiläum der Hohenheimer Gärten wird sich ab Sommer der mehr als neun Hektar große Exotische Garten der Universität Hohenheim den Besuchern in einem neuen Gewand zeigen. Für rund 1,2 Millionen Euro hat das Land Teile der historischen Gartenanlage in den vergangenen 15 Monaten saniert. Schon jetzt fallen den Besuchern die neuen Wege und Wasserläufe sowie die neu eingefassten Seen und Teiche ins Auge.