Vor 250 Jahren hat Herzog Carl Eugen die Grundlage für einen der schönsten Parks Deutschlands gelegt. Jetzt ist der Exotische Garten der Universität Hohenheim saniert worden.

Fast pünktlich zum 250-Jahr-Jubiläum der Hohenheimer Gärten wird sich ab Sommer der mehr als neun Hektar große Exotische Garten der Universität Hohenheim den Besuchern in einem neuen Gewand zeigen. Für rund 1,2 Millionen Euro hat das Land Teile der historischen Gartenanlage in den vergangenen 15 Monaten saniert. Schon jetzt fallen den Besuchern die neuen Wege und Wasserläufe sowie die neu eingefassten Seen und Teiche ins Auge.

„Ende Juli wollen wir fertig sein“, sagt Julia Schneider vom Universitätsbauamt bei einem Vorabbegehen der Anlage. Erfolgt sei die Sanierung auf Grundlage einer historischen Analyse der unterschiedlichen Epochen des Gartens, betont Carolin Lenz, ebenfalls vom Universitätsbauamt.

Frischwasser für die Seen

Gleich am Eingang des Parks an der Plieninger Garbe speist in Zukunft ein sprudelnder Quelltopf, der von blühenden Blumen umrankt ist, den neu gestalteten Bachlauf. Quelle und abgedichteter Wasserlauf sollen die Seen des Exotischen Gartens künftig verlässlich mit Frischwasser versorgen, was in früheren Zeiten vor allem im Sommer nicht immer gewährleistet war.

Am Eingang zum Exotischen Garten der Universität Hohenheim an der Garbe sprudelt neuerdings ein Quelltopf, der einen neuen Bachlauf speist. Foto: Torsten Schöll

Insofern fällt die Sanierung der Anlage zwar mit dem Parkjubiläum glücklich zusammen, doch die Gründe für die umfangreichen Erneuerungen sind andere, wie Helmut Dalitz, wissenschaftlicher Leiter der Hohenheimer Gärten, erklärt: „Die Maßnahmen dienen vor allem einer effizienteren Wassernutzung und der Förderung der Biodiversität.“ Bepflanzt werden die Ufer des Bachlaufs mit heimischen Stauden und Auengewächsen. Der neue Quelltopf ist mit Schönbucher Stubensandsteinquadern eingefasst, eine Reminiszenz an Schloss Hohenheim, das aus demselben Material erbaut wurde.

Herzog Carl Eugen schafft Englische Anlage

Ursprünglich gegründet wurden die Hohenheimer Gärten 1776 von Herzog Carl Eugen von Württemberg und Franziska von Hohenheim als sogenannte Englische Anlage, in der auch ein künstliches Dorf mit rund 60 Gebäuden Platz fand. Aus dieser Zeit stammen auch noch zahlreiche Baumriesen wie zum Beispiel die „Liebesplatane“ am Spielhaus, einer von 100 „Nationalerbe-Bäumen“ in Deutschland.

Heute ist der Hohenheimer Campus auch aufgrund seiner Gärten mit einer Gesamtgröße von über 30 Hektar für seinen außerordentlichen Artenreichtum bekannt. Mehr als 2000 wilde Tier- und Pflanzenarten sowie weitere rund 7000 kultivierte Pflanzenarten leben und gedeihen dort. Für den Erhalt der alten Bäume des Exotischen Gartens kommt Hightech zum Einsatz.

Drohnen sammeln Baumdaten

So überfliegt beispielsweise einmal in der Woche eine Drohne mit Spezialkamera in einem vorgegebenen Raster den Park: „Sie liefert Daten über Gesundheit und Wasserbedarf der Bäume“, sagt Dalitz. Zudem steuern rund 100 von Baumkletterern angebrachte Sensoren Daten über die elektrische Leitfähigkeit der Bäume bei - ein Hinweis, wie es um den Wasserhaushalt eines Baumes bestellt ist. Die Bewässerung könne dadurch gezielt und wassersparend erfolgen.

Wer sich selbst ein Bild vom neuen Exotischen Garten machen will, kann den Park jederzeit kostenlos betreten. Im Jubiläumsjahr bietet die Universität Hohenheim zudem Ausstellungen und Führungen an. Einer der Höhepunkte ist neben der Woche der Botanischen Gärten vom 13. bis 21. Juni der Tag der offenen Tür am 4. Juli. Dann können auch Kinder im Schlosspark zu Baumkletterern werden. Das ganze Jubiläumsprogramm findet sich im Internet unter: 250jahre-gaerten.uni-hohenheim.de

Wir haben schon mal die fünf „Must-sees“ der Hohenheimer Gärten erkundet:

Die „antike Scheinruine“

Reste des „englischen Dorfs“ sind heute noch zu sehen: Neben dem Spielhaus geht es um das sogenannte römische Wirtshaus, den Schäferberg sowie die „Säulen des donnernden Jupiters“, eine romantische Scheinruine. Antik ist natürlich gar nichts.

Aussicht garantiert

Den besten Überblick über die gesamte Parkanlage bietet ein kleiner Hügel im Süden der Hohenheimer Gärten, auf dem die moderne Variante eines klassischen Monopteros thront. Blick auf das Körschtal und den Albtrauf inklusive.

Ein Baumriese, der zwei war

Die „Liebesplatane“ am Spielhaus ist seit 2023 „Nationalerbe-Baum“. Der 34 Meter hohe Baumriese ist knapp 250 Jahre alt und gehört zu den zehn höchsten und stärksten Platanen in Deutschland. Unglaublich: Der Baum war ursprünglich zwei Bäume, die inzwischen miteinander verwachsen sind.

Begonien ohne Ende

Die Botanische Warmhaussammlung umfasst derzeit rund 2000 Arten. Die systematischen Sammlungen beinhalten Peperomien mit rund 40 Arten, Kakteen mit 300 Arten und die bekannte Begonien-Sammlung, die mit etwa 160 Arten eine der größten ihrer Art in Deutschland ist.

Die größte Blume der Welt

Wenn das Hohenheimer Exemplar der größten Blumenart der Welt seine Blütenblätter entfaltet, ist das nicht nur ein echter Hingucker, sondern auch ein „Hinriecher“. Die Blüte des Titanwurzes kann mehrere Meter hoch werden und stinkt dann im Wortsinn zum Himmel. Das macht der Titanwurz aber nur alle paar Jahre, weshalb das Ereignis dann besonders viel Aufmerksamkeit erregt.