Als Jugendliche fängt Renate Hieber in der elterlichen Metzgerei Hess an und ist stets gefordert. Das Kundenverhalten hat sich stark geändert – doch sie bereut keinen Tag.
Wenn am letzten Werktag in der Woche im Laden der Metzgerei Hess am späten Mittag die Jalousien zugezogen werden, ist dort noch lange nicht Schluss. Denn das Geschäft mit der Hauslieferung, neudeutsch Catering genannt, hat für den Familienbetrieb im Leonberger Stadtteil Höfingen in den vergangenen Jahren immens an Bedeutung gewonnen. Ob große Familienfeste oder kleinere Runden: immer mehr Kunden schätzen den Service, Essen tafelfertig nach Hause geliefert zu bekommen.