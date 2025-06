Jubiläum in Leinfelden-Echterdingen: Sicherheit beim Stadtjubiläum

Das Festzelt auf dem Gelände des Sportparks Goldäcker ist aufgebaut, genauso wie die Toilettenwagen direkt daneben. Auf dem Platz davor beantworten am Dienstagabend zwei Männer eines Sicherheitsdienstes neugierige Fragen von Kindern, die gerade vom Sportplatz nebenan gekommen sind. Hinter der weißen Plane werden Tische und Bänke aufgebaut, die Technik eingerichtet. Letzte Vorbereitungen sind zu treffen, denn schon am Freitagabend, 19 Uhr, beginnt in diesem Zelt das dreitägige Geburtstagsfest der Stadt Leinfelden-Echterdingen: Die Kommune wird in diesem Jahr 50. Nicht nur dort, sondern auf zwei weiteren Bühnen und auf der Festmeile wird jede Menge geboten. Die Stadt rechnet mit 30 000 Besucherinnen und Besuchern.

Sicherheit „Es gibt keine konkreten Erkenntnisse oder Hinweise, die ein hohes Risiko erwarten lassen“, sagt Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell. Dennoch will die Kommune nach den Auto-Angriffen auf Menschenmengen in Mannheim, München und Magdeburg vorbereitet sein. Gemeinsam mit einem Fachmann hat die Stadt analog zum Krautfest ein Sicherheitskonzept erarbeitet. Die Kosten hierfür stehen noch nicht endgültig fest. „Wir gehen aber von einer fünf- bis sechsstelligen Summe aus“, informiert der Bürgermeister auf Nachfrage.

Damit kein Fahrzeug ungebremst in die Festmeile fahren kann, wurden zertifizierte Absperrungen und Sperrblöcke für heikle Stellen angemietet. Die Stadt setzt Sicherheitspersonal von privaten Firmen ein. Waffen oder Messer sind – wie bei öffentlichen Veranstaltungen üblich – auf dem Festgelände verboten. „Zusammen mit dem DRK, dem Sicherheitsdienst, dem Ordnungsamt und der Polizei wird für einen reibungslosen Ablauf des Festes gesorgt“, betont Kalbfell.

Straßensperre Damit am Wochenende eine ein Kilometer lange Festmeile Echterdingen und Leinfelden miteinander verbinden kann, wird der Verbindungsweg, auf dem normalerweise die Autos von einem Stadtteil in den anderen gelangen, bereits von diesem Donnerstag an gekappt. Um die Sperrung rechtzeitig anzukündigen, haben Mitarbeiter des Bauhofes an der Leinfelder Straße große Schilder aufgestellt. Die Sperre gilt auch für Linienbusse. „Die Linie S2 E fährt nur zwischen Vaihingen und Leinfelden, die Linie S2 X hält zusätzlich in Echterdingen und Filderstadt-Bernhausen“, teilt Stadtsprecher Thomas Krämer mit. „Es gibt keinen Ersatzbus, der am Festwochenende direkt zwischen den Stadtteilen Leinfelden und Echterdingen fährt.“ Die Stadtbahn U5 allerdings pendle weiter ganz regulär bis zum Neuen Markt.

Festbesucherinnen und Festbesucher können außerdem – gegen eine kleine Spende – am Samstag von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr mit einem Zügle der Kreissparkasse über das Festgelände fahren. Die Einnahmen sollen der Jugendarbeit in Leinfelden-Echterdingen zugutekommen. Wer mit dem Auto anreist, kann in Leinfelden auf den Parkplätzen der Firmen Daimler Truck, Bosch und Euchner oder auf dem OBI-Parkplatz in Echterdingen parken, teilt die Stadt mit.

Programm Mehr als 60 Vereine und Organisationen werden sich auf der Festmeile am Samstag und am Sonntag präsentieren. So stellt sich der Landfrauen-Verein Stetten dort beispielsweise vor, genauso wie die Jugendfarm Echterdingen oder der Bartclub „Belle Moustache“, der Musberger Musikverein, das Theater unter den Kuppeln oder die Bürgerstiftung Leinfelden-Echterdingen. Stelzenläufer in den Stadtfarben Blau und Gelb werden auf der Meile unterwegs sein, genauso wie die Lichtfigur Dundu. Musiker der L.E. Marching Band und die Kids of Adelaide bieten Straßenmusik.

Zur Festmeile gehört auch die Max-Lang-Straße in Leinfelden. Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamtes bieten gemeinsam mit den Verkehrswachten Esslingen und Rottweil dort Aktionen an wie einen Rauschbrillenparcours oder einen Überschlagssimulator. Mitarbeitende der Stadtverwaltung stellen ihre Arbeit an einem eigenen Stand vor.

In dem Festzelt, in welchem bis zu 1500 Menschen Platz finden, wird am Freitag die Coverband The real Push spielen. Am Samstag wird die Band Volxx-Liga zu hören sein und am Sonntag die Pop- und Jazzsängerin Fola Dada als Gast der SWR-Big-Band Allstars auftreten. „Alle Veranstaltungen dort sind kostenfrei. Es gibt keine Tickets, Zugang nach freier Platzkapazität“, informiert die Stadt dazu auf ihrer Homepage.

Insgesamt werden drei Bühnen aufgebaut. Auf der Festmeile wird ein Truck zur Bühne. Dort werden sich am Samstag und Sonntag örtliche Gruppen und Bands präsentieren. Auf der Bühne am Jugendhaus Areal wird es Programm von der Jugend für die Jugend geben.

Drei Tage Programm

Fassanstich

Das dreitägige Festwochenende in Leinfelden-Echterdingen beginnt am Freitag, 27. Juni. Um 19 Uhr wird Oberbürgermeister Otto Ruppaner im Festzelt am Sportpark Goldäcker ein Fass anstechen. Die Festmeile, auf der sich am Samstag, 28. Juni, von 14 Uhr an, und am Sonntag, 29. Juni, von 11 bis 18 Uhr mehr als 60 Vereine und Organisationen der Kommune präsentieren, wird die Stadtteile Leinfelden und Echterdingen miteinander verbinden. Dafür wird die Leinfelder Straße, welche in die Echterdinger Straße übergeht, für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer gesperrt. Die Stadt empfiehlt, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

Bürgermeister-Treffen

Am Sonntag, 29. Juni, gibt es um 12.30 Uhr die Möglichkeit, mit Oberbürgermeister Otto Ruppaner, dem Ersten Bürgermeister Benjamin Dihm und Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell ins Gespräch zu kommen. Die Verwaltungsspitze ist zu dieser Zeit gemeinsam am Stand der Stadt anzutreffen.