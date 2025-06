Josefa von Hohenzollern ist plötzlich Witwe - Kind kommt im Juli

Der Mann der Leonberger OB-Kandidatin bricht im Auto zusammen. Die Erste Bürgermeisterin sagt alle Termine ab, will an ihrer Bewerbung aber festhalten.

Schicksalsschlag für die Erste Bürgermeisterin von Leonberg, Josefa von Hohenzollern: Íhr Ehemann, Prinz Harald von Hohenzollern, ist einem Herzanfall erlegen. Wie die 51-Jährige unserer Zeitung bestätigte, habe ihr Mann am Montagnachmittag in sein Auto steigen wollen und sei plötzlich zusammengebrochen. Alle Wiederbelebungsversuche seien vergeblich gewesen. Prinz Harald ist 63 Jahre alt geworden.

Josefa von Hohenzollern hatte am vergangenen Freitag ihre Kandidatur als Oberbürgermeisterin der Stadt Leonberg offiziell verkündet. Am kommenden Wochenende wollte sie diverse Veranstaltungen in Leonberg besuchen. Bis auf Weiteres hat sie alle Termine abgesagt und will auch vorerst ihre bisher recht regen Aktivitäten in verschiedenen Internet-Foren einstellen.

Josefa von Hohenzollern im Jahr 2021 bei Amtsantritt.

Josefa von Hohenzollern will an OB-Kandidatur festhalten

„Ich brauche nun Zeit und Ruhe für mein Kind und mich“, sagte sie unserer Zeitung. Josefa von Hohenzollern ist schwanger und will im Juli ihren Sohn im Leonberger Krankenhaus zur Welt bringen. An ihrer OB-Kandidatur möchte sie festhalten: „Das wäre auch im Sinne meines Mannes.“

Erst im vergangenen September hatten die vom Leonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) wegen „Verletzung der Dienstpflichten“ seit zwei Jahren zwangsbeurlaubte Kommunalpolitikerin und der Schmuckhändler, der in Namibia und im Taunus lebt, im engsten Familienkreis ohne öffentliches Aufsehen geheiratet. Die beiden hatten sich zwei Jahre zuvor in Stuttgart kennengelernt, hat die gebürtige Josefa Schmid seinerzeit unserer Zeitung erklärt. Aus einer anfänglichen Sympathie sei Liebe geworden.