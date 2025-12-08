Nach 13 Jahren ist Schluss: „Das Duell um die Welt“ steuert auf das Finale am 14. Dezember zu – und Joko und Klaas erklären offen, warum sie die Kultshow beenden.

Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Grenzgänge, absurder Stunts und TV-Momente, die längst Kultstatus haben, macht „Das Duell um die Welt“ Schluss. Am Sonntag, 30. November, hat ProSieben die finale Staffel gestartet. Die letzte Folge läuft am 14. Dezember 2025. Der Sendeplatz ist dafür symbolisch vom Samstagabend auf den Sonntag gewechselt.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sagen selbst: Es ist Zeit. Und das aus mehreren Gründen.

Warum hören Joko und Klaas wirklich auf?

1. „Wir waren damit fertig.“

Klaas brachte es gegenüber „DWDL“ es auf den Punkt: Man beende ein Format, wenn man damit fertig sei. Genau so lief es schon bei „Circus Halligalli“ oder „Late Night Berlin“. Kein Auslaufen, kein leises Versanden – ein kontrollierter Schlussstrich. Die beiden folgen einer klaren Haltung: Schluss machen, bevor andere entscheiden.

2. Das Konzept hat sich erschöpft

Die ersten fünf Staffeln lebten von Joko und Klaas selbst: Reisen, extreme Mutproben, direkte Duelle. Seit 2018 standen zunehmend prominente Gäste im Mittelpunkt – ein notwendiger Wandel, aber auch ein Hinweis darauf, dass das Originalprinzip nicht ewig tragfähig war. Die Show blieb erfolgreich, aber man spürte, dass sie nicht mehr dieselbe war wie 2012.

3. Der Reiz des Neuen

Joko deutete offen an, dass man die Show zuletzt „mit angezogener Handbremse“ geplant habe – aus Angst, jemand anderes könnte sie absetzen. Jetzt, da das Ende feststeht, fällt diese Vorsicht weg. Der Satz „Jetzt ist es scheißegal“ spricht Bände: Die finale Staffel könnte die radikalste überhaupt werden.

4. Nicht wegen ProSieben – Verträge laufen weiter

Gerüchte über mögliche Ausstiegsklauseln bei einer Übernahme durch den Berlusconi-Konzern wies der Sender zurück. Joko und Klaas haben erst im Frühjahr 2025 für weitere fünf Jahre unterschrieben. Ihr Abschied vom „Duell“ ist keine Senderflucht – sie bleiben ProSieben-Gesichter.

Was erwartet das Publikum in der finalen Folge?

Das Ende von „Das Duell um die Welt“ wird noch einmal bewusst groß aufgezogen. In der letzten Episode treten gleich mehrere prägende Gesichter der Show an.

Moderator Steven Gätjen reist für seine Challenge nach England, Mario Basler wird in Österreich an seine Grenzen gebracht, und erstmals muss auch Moderatorin Jeannine Michaelsen selbst ran. Sie begleitete das Format seit 2012 und steht nun nicht nur am Rand, sondern mitten im Geschehen.

Der letzte Abend soll alles bündeln, was „Das Duell um die Welt“ ausgemacht hat: überdrehte Ideen, echte Gefahr, Fremdscham, Mutproben – und den Wettkampf, der nach 13 Jahren endgültig entschieden wird.

Und wie geht es für Joko und Klaas weiter?

Das Duo bleibt ein zentraler Teil der ProSieben-Senderfamilie:

„Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)“ wird fortgesetzt

wird fortgesetzt Neue Folgen von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ sind geplant

sind geplant „Wer stiehlt mir die Show?“ geht mit Joko weiter

geht mit Joko weiter Klaas bleibt mit „Experte für alles“ präsent

Das Ende von „Das Duell um die Welt“ bedeutet nicht das Ende von Joko und Klaas – nur das Ende eines TV-Mammutprojekts, das nach 13 Jahren seinen natürlichen Schlusspunkt gefunden hat.