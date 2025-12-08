Nach 13 Jahren ist Schluss: „Das Duell um die Welt“ steuert auf das Finale am 14. Dezember zu – und Joko und Klaas erklären offen, warum sie die Kultshow beenden.
Nach mehr als einem Jahrzehnt voller Grenzgänge, absurder Stunts und TV-Momente, die längst Kultstatus haben, macht „Das Duell um die Welt“ Schluss. Am Sonntag, 30. November, hat ProSieben die finale Staffel gestartet. Die letzte Folge läuft am 14. Dezember 2025. Der Sendeplatz ist dafür symbolisch vom Samstagabend auf den Sonntag gewechselt.