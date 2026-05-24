Ella Bleu Travolta schwärmt von der bedingungslosen Unterstützung ihrer Eltern John Travolta und Kelly Preston. Gerade erst besuchten Vater und Tochter gemeinsam das Filmfestival in Cannes.
Ella Bleu Travolta (26) ist im Showgeschäft aufgewachsen und hat sich inzwischen selbst eine Karriere im Rampenlicht aufgebaut. Die Tochter von Leinwand-Legende John Travolta (72) und der 2020 an Brustkrebs verstorbenen Schauspielerin Kelly Preston hat gegenüber dem US-Magazin "People" offen darüber gesprochen, wie viel ihr die elterliche Unterstützung bedeutete - und noch immer bedeutet.