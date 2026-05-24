Ella Bleu Travolta schwärmt von der bedingungslosen Unterstützung ihrer Eltern John Travolta und Kelly Preston. Gerade erst besuchten Vater und Tochter gemeinsam das Filmfestival in Cannes.

Ella Bleu Travolta (26) ist im Showgeschäft aufgewachsen und hat sich inzwischen selbst eine Karriere im Rampenlicht aufgebaut. Die Tochter von Leinwand-Legende John Travolta (72) und der 2020 an Brustkrebs verstorbenen Schauspielerin Kelly Preston hat gegenüber dem US-Magazin "People" offen darüber gesprochen, wie viel ihr die elterliche Unterstützung bedeutete - und noch immer bedeutet.

"Er war immer sehr unterstützend", schwärmt Ella Bleu in dem Gespräch über ihren Vater. "Er und meine Mutter standen immer hinter allem, was ich tun wollte." Selbst wenn sie sich gegen den Job ihrer Eltern entschieden hätte und nicht auch Schauspielerin geworden wäre, hätten die beiden das unterstützt.

Freude über eine geteilte Leidenschaft

Warum ihre Eltern dennoch besonders froh über Ellas Entscheidung waren, in ihre Fußstapfen zu treten, erklärt der Nachwuchsstar so: "Ich glaube, sie waren einfach glücklich, weil sie diesen Beruf so sehr lieben - und ich liebe ihn genauso. Ich glaube, sie waren froh, dass ich etwas so sehr genießen konnte."

Ella Bleu Travolta kam im April 2000 zur Welt und ist das zweite Kind von John Travolta und Kelly Preston. Ihr erster Sohn Jett wurde 1992 geboren und starb 2009 während eines Familienurlaubs auf den Bahamas an einem epileptischen Anfall. Ein Jahr später kam Nachzügler Benjamin (15) zur Welt.

Gemeinsam in Cannes

John Travolta und Ella Bleu stehen sich sehr nah. Die 26-Jährige begleitete ihren Vater vor wenigen Tagen zur Premiere seines Regiedebüts "Propeller One-Way Night Coach" beim Filmfestival in Cannes. Das Kinderbuch, auf dem der Film basiert, hatte Travolta 1997 als Weihnachtsgeschenk für seine Familie selbst geschrieben. Seine Tochter spielt in der Verfilmung jetzt die Flugbegleiterin Doris. Sie zu besetzen sei "Fügung" gewesen, schwärmte Travolta auf der Premiere.

Was John Travolta an jenem Abend im Théâtre Debussy nicht ahnte: Festivalleiter Thierry Frémaux überreichte ihm die Ehren-Palme d'Or für sein Lebenswerk. Das übertreffe sogar den Oscar, freute sich der Musicalstar.