John Rambo mit Noah Centineo: Stallone doch bei Rambo-Prequel dabei

"Rambo" ohne Sylvester Stallone? Dies erscheint kaum denkbar. Und dennoch sollte es bei dem Prequel zur legendären Actionreihe eigentlich so sein. Nun steigt Stallone doch ein, wenn auch nicht in vorderster Reihe.
Die Dreharbeiten zu "John Rambo" haben bereits begonnen - und Sylvester Stallone (79) ist nun doch dabei. Der Actionstar verriet via Instagram, dass er als ausführender Produzent an dem Prequel über seine berühmte Filmfigur beteiligt ist. Zunächst hieß es, dass Stallone kein Teil der Vorgeschichte des traumatisierten Vietnamveterans sein wird.