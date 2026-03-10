John Rambo mit Noah Centineo: Stallone doch bei Rambo-Prequel dabei

"Rambo" ohne Sylvester Stallone? Dies erscheint kaum denkbar. Und dennoch sollte es bei dem Prequel zur legendären Actionreihe eigentlich so sein. Nun steigt Stallone doch ein, wenn auch nicht in vorderster Reihe.

Die Dreharbeiten zu "John Rambo" haben bereits begonnen - und Sylvester Stallone (79) ist nun doch dabei. Der Actionstar verriet via Instagram, dass er als ausführender Produzent an dem Prequel über seine berühmte Filmfigur beteiligt ist. Zunächst hieß es, dass Stallone kein Teil der Vorgeschichte des traumatisierten Vietnamveterans sein wird.

"Rambo war immer ein großer Teil meines Lebens und meiner Karriere", sagt Sylvester Stallone in seinem Instagram-Video. Er könne nicht begeisterter sein, ein Teil der Originstory der Figur zu sein. Er hält ein Drehbuch in die Kamera, auf dessen Deckblatt groß sein Name prangt.

"Rambo"-Prequel: "Zurück zu den Anfängen seiner Geschichte"

"Ein Charakter, der auf Widerstandsfähigkeit, Überleben und den Narben des Krieges aufgebaut ist", schrieb Stallone neben den Clip über "Rambo". Und: "Er bedeutet mir und dem Publikum auf der ganzen Welt seit Jahrzehnten sehr viel."

"Jetzt kehren wir zurück zu den Anfängen seiner Geschichte", so Stallone weiter. Es gehe in dem Prequel darum, "die frühen Kapitel des Mannes zu erkunden", bevor er zur "Legende" wurde.

Stallone als "entscheidendes Puzzleteil" bei "John Rambo"

Die Produktionsfirma Lionsgate hat sich gegenüber "The Hollywood Reporter" zum Engagement Sylvester Stallones geäußert. "Sylvester Stallone kennt die Figur John Rambo besser als jeder andere, und Lionsgate hat das Glück, seit mehr als 20 Jahren mit Sly bei diesem legendären Franchise zusammenzuarbeiten", gibt das Unternehmen zu Protokoll.

Lionsgate nennt Stallones Mitwirkung das "letzte, entscheidende Puzzleteil" für "John Rambo". Die Produktionsfirma ist "begeistert, dass er dabei ist".

Sylvester Stallone gab 1982 in "Rambo" erstmals den wortkargen Veteranen. Bei der Verfilmung des Romans "First Blood" von David Morrell (82) gehörte er auch zu den Drehbuchautoren. Zwischen 1985 und 2019 folgten vier Fortsetzungen.

Noah Centineo (29), der mit der Teenie-Komödie "To All the Boys I've Loved Before" bekannt wurde, verkörpert in "John Rambo" den Titelhelden. Die Handlung des Prequels soll im Vietnamkrieg spielen. Regie führt der Finne Jalmari Helander (49), der sich nicht nur in seiner Heimat mit dem Kriegsfilm "Sisu" einen Namen machte.