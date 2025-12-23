John Lennons Sohn in Sorge: Die Welt könnte die Beatles vergessen

Sean Ono Lennon fürchtet, dass die Welt die Beatles eines Tages vergessen könnte. In einem Interview erklärt der 50-Jährige, warum er von seiner Mutter Yoko Ono die Rolle als Hüter des Lennon-Erbes übernommen hat - und was er damit vorhat.
Können Menschen die Beatles vergessen? Was wie eine absurde Frage klingt, treibt Sean Ono Lennon tatsächlich um. "Ja, das glaube ich", sagte der 50-jährige Sohn von John Lennon und Yoko Ono in einem Interview mit CBS Sunday Morning. "Und das habe ich früher nie gedacht."