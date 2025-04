Im großen Finale von WrestleMania 41 trafen Cody Rhodes und John Cena im Kampf um den „Undisputed WWE Championship“ aufeinander. Mit überraschender Unterstützung von Rapper Travis Scott sicherte sich Cena schließlich den begehrten World-Title – und schrieb damit Geschichte.

John Cena wird zum Rekordhalter in der Geschichte von WWE

Mit seinem Sieg gegen Cody Rhodes wurde John Cena zum 17. Mal WWE-Champion. Damit löste er seinen ehemaligen Wrestling-Kollegen Ric Flair ab, der mit 16 gewonnenen Titel bisher die Tabelle anführte.

So war der Kampf um den „Undisputed WWE Championship“ gegen Cody Rhodes

Beim Main Event von WrestleMania 41 am 20. April 2025 im Allegiant Stadium in Las Vegas standen sich Cody Rhodes und John Cena im Kampf um den „Undisputed WWE Championship“ gegenüber. Für Cena war es ein besonderes Match: sein letztes bei WrestleMania vor dem angekündigten Karriereende zum Jahresende.

Das Duell der beiden Superstars war intensiv, hart umkämpft und von großer Dramatik geprägt. Sowohl Cena als auch Rhodes brachten ihre ikonischen Signature-Moves ins Spiel – darunter mehrere „Attitude Adjustments“ und „Cross Rhodes“.

Der Wendepunkt kam unerwartet: Rapper Travis Scott tauchte plötzlich am Ring auf und griff ins Match ein. Nachdem Rhodes Cena mit einem „Cross Rhodes“ niedergestreckt hatte, zog Scott den Ringrichter aus dem Ring und vereitelte damit das sichere Cover. Rhodes reagierte prompt, streckte den Musiker mit einem weiteren „Cross Rhodes“ nieder – doch die Ablenkung hatte Folgen: Cena nutzte den Moment, setzte einen Tiefschlag und schlug Rhodes mit dem Titelgürtel nieder. Der anschließende Pin brachte ihm den historischen 17. Weltmeistertitel.

John Cena: Heel-Turn und wie die Geschichte weitergehen könnte

Cena‘s Heel-Turn, der bei der Elimination Chamber begann, wurde durch dieses Match weitergeführt. In der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich Cena abweisend gegenüber Reportern und kündigte an, bei „Monday Night Raw“ das Wrestling weiter zu „ruinieren“. Cenas nächster Auftritt bei Raw am 21. April 2025 endete mit einem RKO von Randy Orton, was auf eine mögliche neue Fehde hindeutet.

Die Rivalität zwischen Randy Orton und John Cena

Die Auseinandersetzung zwischen John Cena und Randy Orton zählt zu den intensivsten und langlebigsten Rivalitäten in der WWE-Geschichte. Sie erstreckt sich über mehr als ein Jahrzehnt und umfasst zahlreiche Matches, Titelwechsel und persönliche Animositäten, die das WWE-Universum nachhaltig geprägt haben.

Obwohl Cena und Orton bereits früher in kleineren Matches aufeinandertrafen, begann die große Rivalität im Jahr 2007. Damals war Cena der dominierende WWE-Champion, während Orton gerade seinen Ruf als unberechenbarer und gnadenloser "Legend Killer" zementierte.

Bei SummerSlam 2007 trat Orton erstmals in einem großen Einzelmatch gegen Cena um den WWE-Titel an – verlor jedoch. Die Fehde nahm Fahrt auf, als Orton Cenas Vater attackierte, was eine persönlichere Dimension eröffnete.

Zwischen 2007 und 2010 standen sich die beiden in einer Vielzahl von Matches gegenüber, darunter:

Last Man Standing, Iron Man Matches, Hell in a Cell und I Quit Matches.

Bei Bragging Rights 2009 bestritten Cena und Orton ein 60-Minuten-Iron-Man-Match, das Cena nach einem dramatischen Kampf gewann.

Die Titel wechselten zwischen beiden mehrfach – was die Spannung hoch hielt. Es folgte ein Waffenstillstand bis 2013.

Bei TLC 2013 traten Cena (World Heavyweight Champion) und Orton (WWE Champion) in einem Titelvereinigungsmatch gegeneinander an. Orton gewann das Match und wurde erster WWE World Heavyweight Champion. In den darauffolgenden Jahren kam es gelegentlich zu Neuauflagen der Rivalität – wenn auch weniger häufig. Beide Superstars waren zu diesem Zeitpunkt bereits als Legenden anerkannt.

Nach Cenas kontroversem Sieg bei WrestleMania 41 gegen Cody Rhodes und seinem 17. Titelgewinn – der ihn zum alleinigen Rekordhalter macht – kehrte Randy Orton ins Rampenlicht zurück: Bei Monday Night Raw attackierte er Cena mit einem RKO. Dieses überraschende Comeback deutet auf eine mögliche letzte große Fehde zwischen den beiden hin. Die Szene vom 21. April bei RAW können Sie sich hier anschauen:

Über John Cena und sein Karriereende 2025

John Cena, 17-facher WWE-Champion, ist nicht nur einer der erfolgreichsten Superstars in der Geschichte der WWE, sondern auch ein globales Phänomen. Seine ikonischen Sprüche wie "You can’t see me" oder "Never give up", seine außergewöhnliche Ringpräsenz und sein Engagement außerhalb des Rings haben ihn zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Wrestling und weit darüber hinaus gemacht.

Eine Karriere voller Rekorde

John Cena debütierte 2002 in der WWE und wurde schnell zum Fanliebling. Seine Mischung aus Charisma, athletischer Präsenz und Loyalität gegenüber dem WWE-Universum machte ihn zu einem der Gesichter der Ruthless Aggression- und später der PG-Ära. Zu seinen Meilensteinen gehören:

17 Weltmeistertitel – damit übertrifft er Ric Flairs legendären Rekord.

Mehrere WrestleMania-Main-Events.

Zahlreiche Fehden gegen Größen wie Randy Orton, The Rock, Edge, Triple H oder Roman Reigns.

Über 650 Make-A-Wish-Erfüllungen – damit hält er auch hier den Rekord.

Übergang zur Hollywood-Karriere u.a. in Fast & Furious, The Suicide Squad, Peacemaker.

Vom Wrestling-Superstar zum Hollywood-Star

Seit Mitte der 2010er-Jahre zog sich Cena schrittweise aus dem Vollzeit-Wrestling zurück, um sich Film- und Fernsehrollen zu widmen. Ähnlich wie Dwayne "The Rock" Johnson etablierte sich auch Cena erfolgreich in Hollywood, blieb jedoch der WWE stets verbunden – mit vereinzelten Auftritten, besonderen Matches und nostalgischen Segmenten.

Das angekündigte Karriereende

Im Jahr 2025 kündigte Cena an, seine aktive Wrestling-Karriere bis Ende des Jahres zu beenden.

In Pressekonferenzen nach dem Match gegen Cody Rhodes bei WrestleMania 41 ließ Cena durchblicken, dass er „den Wrestling-Sport auf seine Art verlassen will“ – ein möglicher Hinweis auf eine letzte große Storyline, vielleicht mit Randy Orton als Gegenspieler.

Ein Vermächtnis für die Ewigkeit

John Cena hinterlässt eine der größten Karrieren, die das Wrestling je gesehen hat. Er war nicht nur ein Champion im Ring, sondern auch ein Botschafter außerhalb – für Kinder, für Charity, für Entertainment auf höchstem Niveau. Viele Fans verbinden ihre WWE-Erinnerungen der letzten 20 Jahre mit seiner Stimme, seinem Einlauf-Song (The Time is Now) und seiner beispiellosen Präsenz. Ob als Schauspieler, Produzent oder vielleicht sogar als Hall-of-Famer: John Cena bleibt dem Wrestling erhalten – wenn auch nicht mehr aktiv im Ring.

Die Formulierungen des Textes wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) überarbeitet und anschließend von einer Redakteurin überprüft.