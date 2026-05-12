Jochen Rücker ist tot: VfB Stuttgart trauert um die Legende „Goalie“

Der VfB Stuttgart trauert um eine Vereinslegende. Jochen „Goalie“ Rücker ist im Alter von 81 Jahren in Stuttgart verstorben.
Es gibt viele Keeper. Und auch viele Keeper, die später als Torwarttrainer arbeiteten. Aber einen „Goalie“ gab es nur einen: Jochen Rücker. So gut wie jeder nannte ihn bei seinem Spitznamen. Dabei war er viel mehr als einer, der nur zwischen den Pfosten stand oder diejenigen trainierte, die Bälle halten sollten. Er war nach seiner aktiven Karriere als Teambetreuer der gute Geist der Mannschaft, erreichte bei dem Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart und seinen Fans Legendenstatus.