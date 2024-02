Jobabbau bei Bosch-Tochter: Deshalb streicht Bosch schon wieder Stellen

1 Der Bedarf an neuen Hausgeräten sinkt – auch deshalb, weil kaum noch Wohnungen gebaut werden. Foto: IMAGO/Schöning/IMAGO/Schoening

Nicht nur bei Diesel, Software und Werkzeugen, sondern auch bei den Hausgeräten sollen Jobs abgebaut werden.











Link kopiert



Beim Stuttgarter Technologiekonzern Bosch steht innerhalb weniger Wochen zum fünften Mal ein größerer Stellenabbau an. Nachdem das Unternehmen bereits die Streichung von mehr als 3500 Stellen in vier unterschiedlichen Bereichen angekündigt hatte, plant Bosch nun auch bei der Münchener Hausgeräte-Tochter BSH Kürzungen. Das Unternehmen stehe in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern über die „bedarfsgerechte Anpassung von Personalstrukturen und Personalkosten“, erklärte eine BSH-Sprecherin und bestätigte damit entsprechende Informationen unserer Zeitung. Über das Ausmaß der Streichungen wird derzeit mit den Arbeitnehmervertretungen verhandelt.