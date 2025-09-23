Jimmy Kimmel wieder auf Sendung: Ein Fall von Feigheit

1 Jimmy Kimmel darf wieder auf Sendung. Zu welchem Preis? Foto: AFP

Der US-Moderator Jimmy Kimmel geht wieder auf Sendung. Das war überfällig, hinterlässt aber viele Fragen, kommentiert US-Korrespondent Thilo Kößler.











Link kopiert



Das war eine abrupte Wende, der der Disney-Konzern und der Sender ABC da vollzogen haben. Erst beugten sich die Mediengewaltigen dem Druck aus dem Weißen Haus. Dann dem Druck der Hollywood-Stars. Keine Woche dauerte es, um den Entschluss zu revidieren, den Starmoderator Jimmy Kimmel nebst seiner Sendung erst abzusetzen und dann wieder ins Programm zu heben. Disney und sein liberales Sender-Flaggschiff haben damit viel Renommee verspielt. Denn der Eindruck drängt sich auf, dass dieser Zickzack-Kurs nichts mit stringenter publizistischer Haltung oder der Wahrung demokratischer Grundprinzipien zu tun hat. So bleibt der Konzern auch jetzt alle Erläuterungen schuldig: Unter welchen Umständen hat man sich mit Kimmel geeinigt? Welche Haltung will man künftig gegenüber Trumps medialen Interventionen einnehmen? Und wie hält man es grundsätzlich mit dem ersten Verfassungszusatz, der garantierten Meinungsfreiheit?