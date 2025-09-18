Was hat Jimmy Kimmel über Charlie Kirk gesagt?

1 Talkmaster Jimmy Kimmel ist erstmal weg vom Bildschirm. (Archivbild) Foto: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Jimmy Kimmels Aussagen zum Mord an Charlie Kirk haben zur Absetzung seiner Show geführt. Doch was genau hat der Moderator gesagt?











Während seiner Show am vergangenen Montag sprach Jimmy Kimmel über die Reaktionen auf den Tod von Charlie Kirk und sagte zunächst: „Wir versuchen immer noch zu begreifen, wie sinnlos der Mord an dem beliebten Podcaster und konservativen Aktivisten Charlie Kirk gestern war, dessen Tod unsere Wut und unsere Gegensätze verstärkt hat.“ Er kritisierte anschließend die politischen Reaktionen auf die Tragödie und zielte besonders auf die Unterstützer von Präsident Trump ab. Dabei sagte er, die „MAGA-Bande [versuche] verzweifelt, diesen Jungen, der Charlie Kirk ermordet hat, als etwas anderes darzustellen als einen von ihnen, und tue alles, um daraus politisches Kapital zu schlagen.“