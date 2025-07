1 Jimi Blue Ochsenknecht sitzt aktuell im Gefängnis. Foto: IMAGO / APress

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht sitzt in Hamburg in Haft – und das wegen einer Hotelrechnung aus Tirol. Was hinter dem Betrugsvorwurf steckt und warum eine Auslieferung nach Österreich droht.











Jimi Blue Ochsenknecht in Haft – diese Schlagzeile sorgte in den letzten Tagen für Aufsehen. Der 33-jährige Schauspieler, Musiker und Reality-TV-Star sitzt derzeit in Hamburg in Untersuchungshaft. Was ist passiert? Warum ist Jimi Blue Ochsenknecht in Haft? Und wie kam es dazu, dass sogar ein Auslieferungshaftbefehl gegen ihn erlassen wurde?