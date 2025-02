Am 12. und 13. Juli 2025 wird Berlin zum Hotspot der internationalen Musikszene. Beim Lollapalooza, das im Olympiastadion und Olympiapark stattfindet, gehört J-Hope zu den Hauptacts. Neben Pop-Superstar Justin Timberlake wird der Südkoreaner als einer der Top-Headliner des Festivals gelistet. Für Fans, die auf einen Auftritt des K-Pop-Künstlers in Deutschland gehofft haben, ist das ein Grund zur Freude.

Wer ist J-Hope?

Jung Hoseok, besser bekannt als J-Hope, wurde als Mitglied der weltweit erfolgreichen Gruppe BTS bekannt. Mit Hits wie „Dynamite“ und „Butter“ prägte er gemeinsam mit seinen Bandkollegen die internationale Popmusik der letzten Jahre. Als Solokünstler zeigt er seine Vielseitigkeit: Sein Album „Jack in the Box“ wurde von Fans und Kritikern gefeiert.

BTS befinden sich derzeit in einer Pause, da mehrere Mitglieder ihren verpflichtenden Wehrdienst in Südkorea absolvieren. Die Gruppe hatte 2022 angekündigt, dass sie sich für einige Zeit auf Soloaktivitäten konzentrieren würde, bevor sie voraussichtlich 2025 wieder als vollständiges Team zusammenkommt. J-Hope wurde im Oktober 2024 aus dem Wehrdienst entlassen. Vier Mitglieder der siebenköpfigen K-Pop-Gruppe werden ihren Wehrdienst wohl im Juni 2025 beenden.

„Hope on the Stage“-Tour führt nicht nach Deutschland

Der Auftritt beim Lollapalooza ist eine besondere Gelegenheit für deutsche Fans, J-Hope live zu erleben. Bald ist er mit seiner „Hope on the Stage“-Tour unterwegs, die ihn nach Asien und Nordamerika führt. Ein reguläres Konzert in Deutschland stand bislang nicht auf dem Tourplan, umso exklusiver ist sein Auftritt in Berlin.

Was ist das Lollapalooza?

Das Lollapalooza ist eines der bedeutendsten Musikfestivals der Welt. Ursprünglich 1991 in den USA gegründet, hat es sich zu einer globalen Marke entwickelt. In Berlin findet das Festival seit 2015 statt. 2025 wird es unter dem Motto „Let’s make this summer epic!“ gefeiert und markiert gleichzeitig den 10. Geburtstag sowie die 8. Ausgabe des Festivals in der deutschen Hauptstadt.

Wer kommt sonst noch aufs Festival?

Neben J-Hope stehen zahlreiche weitere internationale Stars auf dem Line-up des Lollapalooza Berlin 2025. Justin Timberlake bringt seine Pop-Hits nach Berlin, Gracie Abrams und Raye sorgen für Singer-Songwriter-Vibes, während Benson Boone mit emotionalen Balladen begeistert. Fans elektronischer Musik dürfen sich auf Armin van Buuren freuen, während Brutalismus 3000 einen Hauch von Underground-Clubkultur auf das Festival bringt.

Tickets und weitere Informationen

Tickets für das Festival gibt es ab 179 Euro, Teenager zwischen 12 und 15 Jahren zahlen ab 99 Euro. Der offizielle Veranstalter, Lollapalooza Berlin presented by Telekom, bietet die Tickets auf seiner Website an.

Mit J-Hope als Headliner steht fest: Das Lollapalooza Berlin 2025 wird für K-Pop-Fans ein unvergessliches Erlebnis.