Jewrovision in Stuttgart: Hochsicherheitszone Messe? Großes Geheimnis um Musikwettbewerb

Am bevorstehenden langen Wochenende treffen sich über 1200 jüdische Jugendliche in Stuttgart zum Musikwettbewerb Jewrovsion. Das erfordert hohe Sicherheitsvorkehrungen.
Das Motto soll Zuversicht verbreiten. „Voices of Hope“, Stimmen der Hoffnung, lautet der Slogan der Jewrovision 2026. Es handelt sich dabei um nichts weniger als den größten jüdischen Gesangs- und Tanzwettbewerb Deutschlands und Europas. Teilnehmen dürfen jüdische Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren aus ganz Deutschland, die Mitglied einer jüdischen Gemeinde sind und gemeinsam mit ihrem Jugendzentrum antreten.