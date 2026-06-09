Jetzt eine Kartoffel: Lets Dance-Liebling Ekat hat jetzt einen deutschen Pass

Nach langem Warten kann Ekaterina Leonova freudig auf Instagram posieren. Die in Wolgograd geborene Profitänzerin hat jetzt einen deutschen Pass. Der "Let's Dance"-Star freut sich sehr darüber und auch viele Kolleginnen und Kollegen gratulieren.

Schon seit vielen Jahren lebt Ekaterina Leonova (39) in Deutschland. Jetzt kann die in Wolgograd geborene Profitänzerin freudestrahlend auf Instagram "Big News" verkünden. Auf zwei Bildern hält der "Let's Dance"-Star einen deutschen Reisepass in die Kamera. Das Warten war für Ekat, wie sie auch gerne genannt wird, aber lang. Leonova, einer der Fan-Lieblinge des RTL-Tanzformats, berichtet von einem nicht allzu einfachen Weg.

"Nach einer gefühlten Ewigkeit und meinem Antrag aus [dem] September 2024 halte ich endlich meinen deutschen Pass in den Händen!", berichtet Leonova freudig. "Der Weg war lang und nicht immer einfach, aber genau deshalb fühlt sich dieser Moment umso schöner an. Ich freue mich riesig! Juhuu!" Passend dazu setzt die 39-Jährige das Hashtag #happy und garniert den Beitrag unter anderem mit feiernden Emojis.

"Endlich kann ich dich Kartoffel nennen"

Zahlreiche Fans fluten die Kommentare entsprechend mit Glückwünschen an die Tänzerin, die in der aktuellsten "Let's Dance"-Staffel mit dem Schauspieler und Komiker Simon Gosejohann (50) an ihrer Seite leider nicht erfolgreich war. Auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Sendung können aber jetzt gratulieren.

"So cool! Glückwunsch", schreibt etwa Christina Hänni (36) nebst mehreren Emojis. "Yuhuuuu Katjusha", freut sich auch Malika Dzumaev (35) und Massimo Sinató (45) lässt ebenso Glückwünsche da. Die Jurorin Motsi Mabuse (45) feiert mit einer ganzen Reihe an Emojis und ihr Kollege Jorge González (58) kommentiert mit dem Hashtag #freedom, also "Freiheit".

Alexandru Ionel (31) scherzt hingegen: "Endlich kann ich dich Kartoffel nennen." Und auch Evgeny Vinokurov (35) kann sich einen witzigen Kommentar nicht verkneifen. "Glückwunsch, Katyusha!!! Jetzt kommst du nicht vom Finanzamt weg", schreibt er. "Als ob ich davor weglaufen könnte", antwortet Ekat mit einem Tränen lachenden Emoji.