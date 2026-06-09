Jetzt eine Kartoffel: Lets Dance-Liebling Ekat hat jetzt einen deutschen Pass

Nach langem Warten kann Ekaterina Leonova freudig auf Instagram posieren. Die in Wolgograd geborene Profitänzerin hat jetzt einen deutschen Pass. Der "Let's Dance"-Star freut sich sehr darüber und auch viele Kolleginnen und Kollegen gratulieren.
Schon seit vielen Jahren lebt Ekaterina Leonova (39) in Deutschland. Jetzt kann die in Wolgograd geborene Profitänzerin freudestrahlend auf Instagram "Big News" verkünden. Auf zwei Bildern hält der "Let's Dance"-Star einen deutschen Reisepass in die Kamera. Das Warten war für Ekat, wie sie auch gerne genannt wird, aber lang. Leonova, einer der Fan-Lieblinge des RTL-Tanzformats, berichtet von einem nicht allzu einfachen Weg.