Jessica Simpson: Label zwang sie abzunehmen

Mit 17 Jahren und 52 Kilo auf der Waage bekam Jessica Simpson folgende Ansage von ihrem Label: abnehmen, und zwar sieben Kilogramm. Das enthüllte die Sängerin bei einem Konzert. Der Vergleich mit anderen Popstars habe sie zermürbt.
Die Bühne in Pennsylvania war eigentlich für Musik gedacht. Doch Jessica Simpson (45) nutzte ihr Konzert am Donnerstag für etwas anderes: ein Geständnis, das tief in die Schattenseiten des Pop-Business führt. Wie das Entertainment-Portal "Page Six" berichtet, schilderte die Sängerin vor ihrem Publikum, wie ihr Plattenlabel sie als Jugendliche dazu drängte, ihren Körper grundlegend zu verändern - nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern um konkurrenzfähig zu sein.