Jennifer Lawrence: Nicht schön genug für Rolle bei Tarantino?

Jennifer Lawrence behauptet, für Quentin Tarantinos Film "Once Upon a Time... in Hollywood" im Gespräch gewesen zu sein - bis Online-Kommentatoren ihr Aussehen kritisierten.
Jennifer Lawrence (35) sorgt mit einer pikanten Enthüllung für Aufsehen: Die Oscar-Preisträgerin behauptet, dass sie eigentlich für eine Hauptrolle in Quentin Tarantinos (62) Film "Once Upon a Time... in Hollywood" aus dem Jahr 2019 vorgesehen war. Doch statt an der Seite von Leonardo DiCaprio (51) und Brad Pitt (62) zu spielen, ging die Rolle der Sharon Tate an Margot Robbie (35). Der Grund? Angeblich habe das Internet sie schlicht für nicht attraktiv genug befunden.