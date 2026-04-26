Jeder Zweite hat gewählt: Mario Dittmann gewinnt Wahl in Gemmrigheim: „Bin sprachlos“
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Mario Dittmann gewinnt die Bürgermeisterwahl mit klarem Vorsprung. Foto: Werner Kuhnle

Der 25-jährige Hauptamtsleiter will nun erst einmal ordentlich die Geschäfte in Affalterbach übergeben – und wie versprochen umziehen.

Bei der Bürgermeisterwahl einer knapp 5000-Einwohner-großen Gemeinde ist es nicht selbstverständlich, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Wahl zwischen zwei Kandidaten haben, die in den Wochen vor der Stimmabgabe beide auf ihre eigene Weise überzeugt haben. Bis zur Auszählung am Sonntagabend war völlig offen, wer in Gemmrigheim auf den seit 2018 amtierenden Jörg Frauhammer folgt – auch wenn sich bei Veranstaltungen eine Tendenz in Richtung Mario Dittmann abzeichnete. Zeitgleich punktete die Marbacher Stadträtin und Diplom-Finanzwirtin Swantje Hammer mit ihrer Bürgernähe und Erfahrung.

 

Am Ende war das Ergebnis dennoch eindeutig: Der 25-jährige Mario Dittmann, Hauptamtsleiter in Affalterbach, erhielt 74,2 Prozent der Stimmen. Gewählt haben 1810 von 3591 Stimmberechtigten und damit jeder zweite Wahlberechtigte. Damit liegt Gemmrigheim nur ganz knapp unter der durchschnittlichen Wahlbeteiligung bei Bürgermeisterwahlen in Baden-Württemberg. „Klar, die hätte ich mir besser gewünscht bei so einem bedeutsamen Ereignis für eine Kommune, aber wir liegen über den 50 Prozent“, sagt Dittmann, der sich am Sonntagabend überwältigt vom Wahlausgang zeigt. „Das ist ein Vertrauensvorschuss, den ich nutzen will“, sagt er. Der nächste Schritt sei nun, die Geschäfte als Hauptamtsleiter von Affalterbach ordentlich zu übergeben und in Gemmrigheim die Mitarbeitenden kennenzulernen. Ein Inserat für eine Wohnung habe er auch schon bekommen, der Umzug solle also – wie bei einem Sieg im Vorhinein angekündigt – so schnell wie möglich folgen. „Da stehe ich zu meinem Wort.“

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Auf Mario Dittmann wartet in finanziell schwierigen Zeiten keine einfache Aufgabe: Für das Jahr 2026 rechnet die Gemeinde mit einem Haushaltsdefizit von über 16 Millionen Euro. Dittmann sagt, er stehe für eine verantwortungsvolle Haushaltsführung: „Prioritäten klar setzen und damit finanzielle Spielräume erhalten“.

 