Jawort schon im Februar: Vampire Diaries-Star Candice King hat geheiratet

Heimlich und schwanger: Die "Vampire Diaries"-Schauspielerin Candice King und ihr Partner Steven Krueger haben sich im Februar in einer kleinen Kapelle in Tennessee das Jawort gegeben.

Candice King (38) und Steven Krueger (36) haben geheiratet. Wie sie der "Vogue" berichten, gaben sich die beiden Schauspieler Ende Februar auf einer Farm in Tennessee im kleinen Kreis das Jawort. "Wir haben uns entschieden, ein kleines Elopement-Wochenende in Nashville nur mit unseren engsten Familienmitgliedern zu verbringen und die große Feier auf irgendwann nächstes Jahr zu verschieben", erklärt Krueger dem Magazin. Insgesamt 15 Personen waren dabei, darunter die beiden Töchter Kings aus ihrer früheren Ehe sowie Kruegers Nichten. Die gemeinsame beste Freundin des Paares leitete die Trauung.

King und Krueger hatten eigentlich eine große Hochzeitsfeier für den Herbst 2026 geplant. Dann kam die Schwangerschaft mit ihrem ersten gemeinsamen Kind dazwischen, das im Mai zur Welt kommen soll. Gerade diese Planänderung habe die Hochzeit so perfekt gemacht, schwärmt Krueger: "Es war überhaupt nicht so, wie ich mir meine Hochzeit vorgestellt hatte, als ich jünger war. Wir konnten durchatmen, lachen, weinen und uns ganz aufeinander konzentrieren, ohne uns Gedanken darüber zu machen, ob alles nach Plan lief."

Heiratskleid mit Babybauch-Tauglichkeitstest

"Wir haben uns auf das wesentliche Dreigestirn konzentriert: Fotos, Blumen und Essen", erklärte er weiter. Den Ort für die Zeremonie fand seine Frau demnach auf Instagram, den Floristen kannte sie bereits, und für die Empfangsparty buchten sie ein Steakhouse.

Etwas kniffliger gestaltete sich die Suche nach dem richtigen Kleid. "Es gibt erschreckenderweise keinen großen Markt für Brautkleider, die über einen Babybauch passen", scherzt King. Sie habe Angst gehabt, sich zu fühlen wie ein Marshmallow. Letztlich fand sie bei einem lokalen Brautsalon eine langärmelige, schulterfreie Crepe-Kreation mit mehreren Stofflagen von Grace Loves Lace. "Es hatte genug Struktur, um romantisch zu wirken, und genug Dehnbarkeit, um mit meinem Bauch mitzuwachsen", so die Schauspielerin. Ihr Ehemann entschied sich für einen klassischen schwarzen Smoking von Armani.

Autopanne vor der Abfahrt

Der Tag kam natürlich nicht ganz ohne Pannen aus. Die Vintage-Limousine, die die Familie zur Kapelle bringen sollte, streikte noch vor der Abfahrt. "Ich wollte garantiert nicht zu spät zu meiner eigenen Hochzeit kommen, also stiegen wir alle vier ins Auto, im Smoking und in weißen Kleidern, und fuhren selbst", erinnert sich Krueger. Als sie schließlich am Altar standen, habe es sich angefühlt, "als würde der Rest der Welt weiter im Chaos versinken, während wir diesen kleinen Winkel der Welt ganz für uns allein hatten. Die Zeit schien stillzustehen und fühlte sich an wie ein Liebeslied."

Am Abend zuvor hatten die Brautleute auf ein klassisches Probeessen verzichtet und stattdessen ein Krimidinner mit der Familie veranstaltet - unter dem Motto "Bis dass der Tod uns scheidet". "Es war genauso kitschig und absurd, wie man es sich vorstellt. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr so viel gelacht", so King.

Zwei TV-Vampire

Candice King und Steven Krueger wurden im selben TV-Universum bekannt: Sie spielte in der Serie "The Vampire Diaries" die zur Vampirin gewordene Caroline Forbes, er in dem Spin-off "The Originals" den Josh Rosza. Bei einem Cast-Reunion-Dinner im Jahr 2023 sprachen sie zum ersten Mal miteinander, bereits im Dezember machte King die Beziehung öffentlich.

Im Mai 2025 verkündete sie die Verlobung, im Dezember dann die Schwangerschaft. Das Paar erwartet einen Jungen. King ist bereits Mutter zweier Töchter aus ihrer früheren Ehe mit dem Musiker Joe King, Gitarrist der Band The Fray, die 2022 geschieden wurde.