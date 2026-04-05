Jawort schon im Februar: Vampire Diaries-Star Candice King hat geheiratet

Heimlich und schwanger: Die "Vampire Diaries"-Schauspielerin Candice King und ihr Partner Steven Krueger haben sich im Februar in einer kleinen Kapelle in Tennessee das Jawort gegeben.
Candice King (38) und Steven Krueger (36) haben geheiratet. Wie sie der "Vogue" berichten, gaben sich die beiden Schauspieler Ende Februar auf einer Farm in Tennessee im kleinen Kreis das Jawort. "Wir haben uns entschieden, ein kleines Elopement-Wochenende in Nashville nur mit unseren engsten Familienmitgliedern zu verbringen und die große Feier auf irgendwann nächstes Jahr zu verschieben", erklärt Krueger dem Magazin. Insgesamt 15 Personen waren dabei, darunter die beiden Töchter Kings aus ihrer früheren Ehe sowie Kruegers Nichten. Die gemeinsame beste Freundin des Paares leitete die Trauung.