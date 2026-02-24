Netflix hat den ersten Teaser zur neuen Serienadaption von Jane Austens "Stolz und Vorurteil" veröffentlicht. Fans können darin unter anderem den neuen Mr. Darcy hoch zu Ross bewundern - und er gibt eine gute Figur ab.
Fans der großen Regency-Romanzen dürfen sich freuen: Netflix hat den ersten Teaser zur neuen Miniserie "Stolz und Vorurteil" veröffentlicht, einer Adaption von Jane Austens (1775-1817) wohl bekanntestem Roman. Und der kurze Vorgeschmack macht sofort klar, worauf sich die Zuschauerinnen und Zuschauer einstellen können - auf jede Menge Sehnsucht, knisternde Spannung und einen einmal mehr ansehnlichen Mr. Darcy, dieses Mal gespielt von dem aus "Slow Horses" bekannten Jack Lowden (35).