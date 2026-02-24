Netflix hat den ersten Teaser zur neuen Serienadaption von Jane Austens "Stolz und Vorurteil" veröffentlicht. Fans können darin unter anderem den neuen Mr. Darcy hoch zu Ross bewundern - und er gibt eine gute Figur ab.

Fans der großen Regency-Romanzen dürfen sich freuen: Netflix hat den ersten Teaser zur neuen Miniserie "Stolz und Vorurteil" veröffentlicht, einer Adaption von Jane Austens (1775-1817) wohl bekanntestem Roman. Und der kurze Vorgeschmack macht sofort klar, worauf sich die Zuschauerinnen und Zuschauer einstellen können - auf jede Menge Sehnsucht, knisternde Spannung und einen einmal mehr ansehnlichen Mr. Darcy, dieses Mal gespielt von dem aus "Slow Horses" bekannten Jack Lowden (35).

Große Fußstapfen für die Neuadaption Neben Lowden übernimmt "The Crown"-Star Emma Corrin (30) die Rolle der Elizabeth "Lizzie" Bennet. Um die Serienstars hat Netflix ein beeindruckendes Star-Ensemble versammelt: Oscarpreisträgerin Olivia Colman (52), ebenfalls bekannt aus "The Crown", spielt Lizzys Mutter Mrs. Bennet.

Rufus Sewell ("Diplomatische Beziehungen", 58) verkörpert Mr. Bennet, Freya Mavor ("Industry", 32) Jane Bennet, Jamie Demetriou ("Barbie", 38) Mr. Collins. Daryl McCormack ("Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", 33) leiht Mr. Bingley sein Gesicht. Der aus "House Of Guinness" bekannte Louis Partridge (22) wird zu Mr. Wickham, der ikonische "Killing Eve"- und "Andor"-Star Fiona Shaw (67) gibt Lady Catherine de Bourg.

Netflix plant "originalgetreue, klassische Adaption"

Die Erwartungen an die neue Version sind enorm - schließlich hat "Stolz und Vorurteil" bereits einige denkwürdige Adaptionen hervorgebracht. Die BBC-Miniserie von 1995 mit Colin Firth und Jennifer Ehle gilt bis heute als Maßstab. Insbesondere die legendäre See-Szene mit Firth als nassem Mr. Darcy hat sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Zehn Jahre später setzte die Kinoversion von 2005 mit Keira Knightley und Matthew Macfadyen eigene Akzente und begeisterte ein neues Publikum für Austens Liebesgeschichte. Diese Film- und Serienklassiker könnten nun durchaus Konkurrenz erhalten, denn Netflix plant "eine originalgetreue, klassische Adaption des Romans", heißt es in einer Mitteilung.

Wann startet die Netflix-Adaption von "Stolz und Vorurteil"?

Ein genaues Startdatum für die "Stolz und Vorurteil"-Serie hat Netflix noch nicht verraten. Fest steht bislang nur, dass die Miniserie noch in diesem Jahr beim Streamingdienst Premiere feiern soll, wie aus dem Teaser hervorgeht. Das Streaming-Publikum kann sich auf schmachtende Blicke und jede Menge Romantik einstellen.