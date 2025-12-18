Jana Ina und Stefano Zarrella: Voller Backeinsatz für Hunde in Not

Bei einer Charity-Aktion backten Jana Ina und ihr Schwager Stefano Zarrella Hundeplätzchen, deren Erlös dem Tierheim Köln-Dellbrück zugutekommt. Natürlich durften dabei auch ihre eigenen Hunde nicht fehlen.
Bei den Zarrellas jagt ein Event das nächste: Doch bei diesem Termin dürften die Herzen von Jana Ina Zarrella (49) und ihrem Schwager Stefano Zarrella (35) besonders hochgeschlagen haben. Denn hier drehte sich alles um Hunde - natürlich durften da ihre eigenen Vierbeiner Mimi und Rocky nicht fehlen.