Jana Ina und Stefano Zarrella: Voller Backeinsatz für Hunde in Not

Bei einer Charity-Aktion backten Jana Ina und ihr Schwager Stefano Zarrella Hundeplätzchen, deren Erlös dem Tierheim Köln-Dellbrück zugutekommt. Natürlich durften dabei auch ihre eigenen Hunde nicht fehlen.

Bei den Zarrellas jagt ein Event das nächste: Doch bei diesem Termin dürften die Herzen von Jana Ina Zarrella (49) und ihrem Schwager Stefano Zarrella (35) besonders hochgeschlagen haben. Denn hier drehte sich alles um Hunde - natürlich durften da ihre eigenen Vierbeiner Mimi und Rocky nicht fehlen.

Food-Creator Stefano Zarrella engagiert sich gemeinsam mit Animonda für das Tierheim Köln-Dellbrück. Unter dem Motto "Un Biscotto per Natale - Hundeplätzchen alla Stefano" backte er gemeinsam mit seiner Schwägerin Jana Ina Zarrella exklusive Hundeplätzchen, die im Anschluss als Spende dem Tierheim zugutekamen. Der jüngere Bruder von Moderator Giovanni Zarrella (47) ist Markenbotschafter des Tiernahrungsherstellers.

Die Hundeliebe der Zarrellas

"Rocky ist für mich nicht einfach nur ein Hund, er ist mein treuester Begleiter, mein Ruhepol und ein fester Teil meines Lebens", schwärmte Stefano bei der Veranstaltung. Der kleine Tiger-Dackel gehört seit 2023 zur Familie. Stefanos Vater und seine Schwester überraschten den 39-Jährigen kurz nach dessen Trennung von Romina Palm (26) mit diesem tierischen Geschenk. "Es bedeutet mir unglaublich viel, auf diese Weise etwas zurückzugeben", erklärte Stefano weiter.

Auch Jana Ina und ihr Mann Giovanni sind große Hundeliebhaber. Die beiden haben gleich zwei geretteten Hunden ein Zuhause geschenkt: Mimi und Cici. "Wir sind totale Familienmenschen und da gehören unsere Fellfreunde zu 100 Prozent dazu, umso mehr wollen wir denen helfen, die derzeit kein Zuhause haben", ergänzte Jana Ina.

Erfolgreiche Backaktion für den guten Zweck

Insgesamt backten die beiden mit den Gästen rund 600 Hunde- und Katzen-Plätzchen für jeweils zwei Euro. Animonda erhöhte den Betrag nach Ende der Veranstaltung auf insgesamt 5.000 Euro für das Tierheim Köln-Dellbrück. Neben Jana Ina und Stefano besuchten auch die Moderatorinnen Jana Azizi (36) und Sandra Kuhn (43) die Veranstaltung.

Neben dem gemeinsamen Backen gab es auch ein Rahmenprogramm mit Fotomöglichkeiten mit Dackel Rocky, einer Santa Claus Wish List sowie liebevoll dekorierte Weihnachtsstationen.