„Jam“ auf der Degerlocher Waldau: Ein Hauch von James Bond – wie sich die Sportart Parkour in Stuttgart macht

Mit Mut und Körperbeherrschung über Geländer und Mauern: Parkour ist ein urbaner Hindernislauf mit immer mehr Anhängern, wie auch ein Besuch auf der Waldau zeigt.
Hangeln an Querstreben, hüpfen von Mauer zu Mauer, waghalsige Flugeinlagen, dazu chillige Beats aus den Lautsprechern und eine Community im Austausch: Willkommen zum fünften Parkour-Jam unterm Degerlocher Fernsehturm. Fast 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland sind erneut der Einladung von Parkour Stuttgart gefolgt – ein Pfingst-Wochenende im Zeichen von Bewegung, Austausch und gemeinsamem Training.