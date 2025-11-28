Jahreswechsel in Stuttgart: Silvesterparty am Schlossplatz fällt flach - Stuttgarter Clubs teils in Sorge

Wie wirkt sich die Absage der großen Silvesterparty am Schlossplatz auf die Clubnacht in hiesigen Partylocations aus? Stuttgarter Clubbetreiber und Veranstalter äußern sich.
Die große, öffentliche Silvesterparty mit Musikprogramm und Lichtershow auf dem Stuttgarter Schlossplatz ist seit 2019 ein fester Bestandteil des Jahreswechsels in Stuttgart gewesen. In diesem Jahr fällt sie aus. Angesichts der Haushaltslage mit einem prognostizierten Minus von bis zu 890 Millionen Euro hat sich die Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat gegen die Feierlichkeiten ausgesprochen. Die Stadt hatte die Party in der Folge absagen müssen.