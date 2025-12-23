Jahresrückblick bei Trigema: Grupp-Kinder vermissen jemanden – und es ist nicht der Herr Papa

Bonita und Wolfgang Grupp junior präsentieren ihren Jahresrückblick. Dabei vergessen sie „die wichtigste Person“ im Familienunternehmen – zumindest fast.
Sie fliegen durch die Firma, ziehen trotz schwieriger Begleitumstände eine positive Bilanz und schauen optimistisch ins neue Jahr: die Trigema-Chefs Bonita und Wolfgang Grupp junior haben sich – fast schon traditionell – mit einem Video in die Weihnachtspause verabschiedet. Den langen Schatten ihres Vaters, der vor genau zwei Jahren die Leitung des Unternehmens an sie weiter gereicht hatte, umdribbeln sie dabei durchaus souverän und mit Humor.