Jahre der Krankheit liegen hinter ihr: Elke Sommer wird 85 - und spricht offen über ihre Todessehnsucht

Der deutsche Hollywoodstar Elke Sommer wird am heutigen Mittwoch 85 Jahre alt. In einem bewegenden Interview mit der Zeitschrift "Bunte" spricht die Schauspielerin offen über ihren Todeswunsch und sagt: "Genug ist genug."

Elke Sommer hat keine Angst vor dem Tod. Die deutsche Schauspielerin, die schon mit 23 Jahren einen Golden Globe verliehen bekam und bis heute in Kalifornien lebt, sehnt ihr Ende sogar herbei. Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" formuliert sie ihren Wunsch zu ihrem heutigen 85. Geburtstag: "Der liebe Gott soll mich nehmen, wenn mein Mann mich nicht mehr braucht."

Hintergrund für diesen Todeswunsch sind die schwierigen, von Krankheit geprägten letzten Jahre. Ihr Mann Wolf Walther (78), mit dem sie seit 40 Jahren zusammen ist, leidet an Prostatakrebs. "Immer Schmerzen und die Metastasen drohen zu streuen", so Sommer. Sie selbst hatte mit einem Infekt zu kämpfen, der sie in Erlangen ins Krankenhaus gebracht hatte.

Von Erlangen nach Hollywood

Die gebürtige Fränkin aus Erlangen gehört zu einem der wenigen deutschen Stars mit internationaler Karriere. Nach ersten Erfolgen in Heimatfilmen eroberte sie in den 1960er-Jahren Hollywood und stand mit Größen wie Paul Newman, Peter Sellers und Bob Hope vor der Kamera. Neben ihrer Schauspielarbeit trat sie auch als Malerin und Sängerin auf.

Die Erfahrungen der vergangenen Jahre haben ihre Lebenslust getrübt. "Ich war immer lebenslustig. Aber ich habe zuletzt zu viel Schlechtes erlebt durch diese Krankheiten. Nun danke ich dem lieben Gott, dass er mich bis vor zwei Jahren so schön durch das Leben geführt hat", lautet ihr Fazit.

"Ich habe keine Pistole"

Angst vor dem Tod hat Elke Sommer "überhaupt keine. Weil ich den Tod herbeisehne." In dem Gespräch gibt die Schauspielerin auch zu, ununterbrochen darüber nachzudenken, "einzugreifen" und thematisiert den kürzlichen Suizid von Jack White. "Aber ich habe keine Pistole", so die 85-Jährige zu "Bunte".

Die Beziehung zu ihrem zweiten Ehemann Wolf Walther ist für Elke Sommer das große Glück ihres Lebens. "Es waren 40 Jahre wundervolle Jahre mit meinem Papabär", betont sie. Wolf war Manager in einem New Yorker Luxushotel, als sie in New York Theater spielte. Nach ihrer gescheiterten ersten Ehe mit dem Schriftsteller Joe Hyams (die Ehe wurde 1981 geschieden) habe Wolf ihr wieder das Gefühl gegeben, an das Gute zu glauben. Sommer: "Ich bin dankbar für die 85 Jahre, die ich geschenkt bekommen habe. Jetzt ist aber auch genug. Genug ist genug."

Hilfe bei Depressionen, Suizidgedanken und der Bewältigung von Krisen bietet in Deutschland Tag und Nacht die Telefonseelsorge unter den kostenlosen Rufnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 oder unter der 116 123. Anrufende bleiben anonym.