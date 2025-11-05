Jahre der Krankheit liegen hinter ihr: Elke Sommer wird 85 - und spricht offen über ihre Todessehnsucht

Der deutsche Hollywoodstar Elke Sommer wird am heutigen Mittwoch 85 Jahre alt. In einem bewegenden Interview mit der Zeitschrift "Bunte" spricht die Schauspielerin offen über ihren Todeswunsch und sagt: "Genug ist genug."
Elke Sommer hat keine Angst vor dem Tod. Die deutsche Schauspielerin, die schon mit 23 Jahren einen Golden Globe verliehen bekam und bis heute in Kalifornien lebt, sehnt ihr Ende sogar herbei. Im Interview mit der Zeitschrift "Bunte" formuliert sie ihren Wunsch zu ihrem heutigen 85. Geburtstag: "Der liebe Gott soll mich nehmen, wenn mein Mann mich nicht mehr braucht."