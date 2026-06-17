Ein 60-jähriger Jagdpächter steht in Heilbronn vor Gericht: Er soll Drahtseile auf einer Mountainbike-Strecke gespannt haben. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.
Für die Staatsanwaltschaft ist es versuchter Mord: Vom kommenden Montag an steht ein Mann vor dem Heilbronner Landgericht, der mehrfach Drahtseile über eine inoffizielle Mountainbike-Strecke im Wald zwischen Weinsberg und Eberstadt gespannt haben soll. Der mittlerweile 60-Jährige, der das Waldgebiet, durch das der Trail führt, zur Jagd gepachtet hat, habe sich über die illegale Nutzung durch die Sportler geärgert.