Ein 60-jähriger Jagdpächter steht in Heilbronn vor Gericht: Er soll Drahtseile auf einer Mountainbike-Strecke gespannt haben. Die Anklage lautet auf versuchten Mord.

Für die Staatsanwaltschaft ist es versuchter Mord: Vom kommenden Montag an steht ein Mann vor dem Heilbronner Landgericht, der mehrfach Drahtseile über eine inoffizielle Mountainbike-Strecke im Wald zwischen Weinsberg und Eberstadt gespannt haben soll. Der mittlerweile 60-Jährige, der das Waldgebiet, durch das der Trail führt, zur Jagd gepachtet hat, habe sich über die illegale Nutzung durch die Sportler geärgert.

Die etwa 800 Meter lange Strecke - in der Szene als Dachstrail bekannt - ist wegen ihrer Wellen, Kurven und Abfahrten beliebt, allerdings nicht übermäßig frequentiert. Dem Jagdpächter war es offenbar gleichwohl zu viel. Laut der Anklageschrift soll er zwischen Mitte Juni und Mitte August 2024 mehrfach auf einer Höhe von 1,20 Meter kaum sichtbare Drahtseile gespannt haben. Er habe dadurch die Nutzung der Strecke durch Mountainbiker verhindern wollen.

Auch in Stuttgart ermittelte die Mordkommission

Die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Der Angeklagte soll nach den ersten Fehlschlägen nämlich ein deutlich stabileres Drahtseil gespannt haben. Beim Zusammenstoß seien massive Schnittverletzungen bis hin zu Stürzen erwartbar gewesen. Der Angeklagte habe dabei selbst tödliche Folgen billigend in Kauf genommen. Es sei nur deshalb niemand zu Schaden gekommen, weil das Seil von einem Mountainbiker bemerkt und entfernt worden sei.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Staatsanwaltschaft eine solche Tat als versuchten Mord einstuft. Auch als vor zehn Jahren ein 26-jähriger im Stuttgarter Kräherwald stürzte und von einem Seil beinahe geköpft wurde, ermittelte die Mordkommission. Sogar eine Ermittlungsgruppe wurde gegründet, allerdings blieben ihre Bemühungen ohne Erfolg. Obwohl auch dort mehrfach Drähte installiert worden waren, fehlte es an Zeugen. DNA-Spuren waren verwittert. Der Fall musste eingestellt werden.

Verteidigung erringt Etappenerfolg

In Weinsberg konnte die Polizei den Fall hingegen rasch klären - vorausgesetzt, die Hauptverhandlung bestätigt ihren Verdacht gegen den 60-Jährigen. Allerdings herrscht in der Szene Skepsis, ob auch die Schwurgerichtskammer der harten Linie der Anklage folgt. „Der Typ wird niemals wegen versuchten Mordes verurteilt“, sagte ein Mountainbiker, der die Strecke regelmäßig fuhr, unserer Zeitung.

Tatsächlich ist der Nachweis von Tötungsvorsatz und Mordmerkmalen nicht einfach zu führen. Die Gerichte mildern deshalb in ihren Urteilen häufig auf versuchten Totschlag ab. Auch im Weinsberger Fall konnte die Verteidigung bereits einen Etappensieg erringen. Ihr Mandant wurde wenige Tage nach seiner Festnahme im August 2024 vom Haftrichter aus der Untersuchungshaft entlassen, wenn auch unter strengen Auflagen.

Insgesamt hat das Gericht für den Prozess sechs Verhandlungstage angesetzt, 17 Zeugen sind geladen. Zudem sollen fünf Sachverständige gehört werden. Mit einem Urteil ist Ende Juli zu rechnen.