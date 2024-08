Jérôme Boateng: Gericht prüft Unterlassungsklage gegen Fußball-Profi

1 Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Jérôme Boateng Foto: dpa/Sven Hoppe

Im Streit um Äußerungen des ehemaligen Fußball-Nationalspielers Jérôme Boateng über seine Ex-Partnerin Kasia Lenhardt ist das Berliner Kammergericht um eine gütliche Einigung bemüht. Der Vorsitzende Richter Oliver Elzer stellte diese bei der mündlichen Verhandlung im Berufungsprozess in den Raum. Die Anwälte reagierten zunächst zurückhaltend, wollen sich jedoch mit ihren Mandanten beraten. Sollte es nicht in den nächsten Wochen zu einem Vergleich kommen, wird das Gericht in ein Urteil sprechen.