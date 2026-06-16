Italien: Auto stürzt in Comer See - ein Toter, eine Schwerverletzte

1 Das Auto stürzte in den Comer See. Foto: Vigili Del Fuoco/dpa/Vigili Del Fuoco

Mitten in der Nacht stürzt ein Auto mit zwei Menschen in den Comer See. Der Fahrer wird zunächst vermisst, seine Leiche wird aber Stunden später gefunden. Die Beifahrerin ist verletzt.











Link kopiert



Ein Auto ist in den Comer See im Norden Italiens gestürzt - ein 37 Jahre alter Mann kam dabei ums Leben. Eine junge Frau, die mit ihm im Wagen unterwegs war, wurde schwer verletzt, wie die italienische Feuerwehr mitteilte. Der Unfall ereignete sich kurz nach Mitternacht unweit der Gemeinde Brienno in der Nähe der Stadt Como. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter und landete im See.