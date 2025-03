Die Münchner Raumfahrtfirma Isar Aerospace startet erstmals ihre Trägerrakete Spectrum. Der Testflug findet vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya Spaceport aus statt und markiert einen wichtigen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte. Die Mission mit dem Namen „Going Full Spectrum“ ist als reiner Testflug geplant. Ziel ist es, möglichst viele technische Daten und Erfahrungen zu sammeln, um die Rakete für zukünftige Einsätze weiterzuentwickeln. Ein Erreichen des Orbits gilt als unwahrscheinlich. Eine Explosion der Rakete wäre laut Unternehmen im Rahmen des Tests möglich und kein Fehlschlag.

Neuer Starttermin der Weltraumrakete: 27.03.2025

Vorgesehen war der Start ursprünglich für den 24. März 2025. Dieser musste aufgrund schlechten bzw. stürmischen Wetters allerdings verschoben werden. Die Rakete stand bereits betankt auf dem norwegischen Startplatz in Andøya, der Countdown musste jedoch aufgrund ungünstiger Winde abgebrochen werden. Nun soll der Raketenstart am Donnerstag, dem 27. März 2025 stattfinden. Das Startfenster ist zwischen 12:30 bis 15:30 Uhr geplant. Die Sperrungen um den Startplatz in Andøya herum finden bis zum 30. März 2025 statt.

Technische Details zur Rakete „Spectrum“:

Länge: 28 Meter

28 Meter Durchmesser: 2 Meter

2 Meter Antrieb: 2 Stufen (insgesamt 10 Aquila-Triebwerke (9+1) mit Sauerstoff & Propan)

2 Stufen (insgesamt 10 Aquila-Triebwerke (9+1) mit Sauerstoff & Propan) Nutzlastkapazität: Bis zu 1.000 Kilogramm in einen niedrigen Erdorbit (LEO)

Isar Aerospace hat die Trägerrakete in den vergangenen sechs Jahren komplett selbst entwickelt und gebaut. Mit dem Start des ersten Testfluges geht das Unternehmen den nächsten Schritt in Richtung kommerzielle Satellitenstarts aus Europa. Weitere Raketen sind bereits in Produktion, Ziel ist die Fertigung von bis zu 40 Raketen pro Jahr.

Das Unternehmen Isar Aerospace:

Isar Aerospace wurde 2018 in Ottobrunn bei München von Daniel Metzler, Josef Fleischmann und Markus Brandl gegründet. Das Start-up entwickelt Trägerraketen für kleine und mittlere Satelliten und beschäftigt mittlerweile über 400 Mitarbeitende. Zur Finanzierung der ambitionierten Raumfahrtpläne sammelte das Unternehmen rund 400 Millionen Euro ein – unter anderem vom Nato Innovation Fund. In Zukunft plant Isar Aerospace den Umzug nach Vaterstetten bei München.