Isabella Montedoro aus Bietigheim: Mehr als nur das Aussehen – Sängerin kämpft gegen übergriffige Kommentare

Die Singer-Songwriterin Isabella Montedoro aus Bietigheim will eines Tages professionell Musik machen. Doch der Weg dorthin ist steinig – vor allem als Frau.
Für einen Kaffee geht Isabella Montedoro gerne in das Kulturzentrum Merlin in Stuttgart-West. Dieser Ort ist mit besonderen Erinnerungen verbunden: Dort war es, wo sie im April vergangenen Jahres im Rahmen des Newcomer-Projekts „Club 72“ zum ersten Mal die Bühne für sich hatte, nicht nur Support-Act war. Es war der nächste Schritt auf ihrem Weg zur professionellen Musikkarriere. Ein Weg, der mit großen Hürden verbunden ist – für sie als Newcomerin, noch mehr aber als Frau.