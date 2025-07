Was spielt Iron Maiden in Stuttgart? Die Setlist der laufenden Tour steht fest – und verspricht eine geballte Ladung Klassiker, Fan-Favoriten und Gänsehaut-Momente.

Am 26. Juli 2025 wird der Cannstatter Wasen beben: Iron Maiden kommen im Rahmen ihrer „Run for Your Lives“-Tour nach Stuttgart. Tausende Fans erwarten eine epische Metal-Show – und genau wissen will man natürlich: Was spielt die Band eigentlich live?

Die Antwort ist bereits klar: Die Setlist wurde zum Start der Tour offiziell auf der Iron-Maiden-Webseite veröffentlicht.

Das spielt Iron Maiden live – die komplette Setlist

Ein Konzertabend mit Iron Maiden ist keine halbe Sache: Es gibt Klassiker, Fan-Favoriten und ein paar Songs, die man nicht auf jeder Tour hört. Das ist die bisherige Setlist:

Murders in the Rue Morgue Wrathchild Killers Phantom of the Opera The Number of the Beast The Clairvoyant Powerslave 2 Minutes to Midnight Rime of the Ancient Mariner Run to the Hills Seventh Son of a Seventh Son The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden

Zugabe:

Aces High

Fear of the Dark

Wasted Years

Als Intro läuft vor dem Konzert „Doctor Doctor“ (UFO), den Übergang zur Show bildet „The Ides of March“, als Einleitung zur Zugabe gibt es „Churchill’s Speech“ – und ganz zum Schluss erklingt der Monty-Python-Klassiker „Always Look on the Bright Side of Life“.

Die Tour: Iron Maiden mit 6 Shows in Deutschland

Die „Run for Your Lives“-Tour startete am 27. Mai 2025 in Budapest. Seitdem spielte die Band bereits in 18 europäischen Ländern, darunter Großbritannien und Irland, die skandinavischen Ländern sowie unsere Nachbarn Belgien und Frankreich.

Mit sechs Konzerten allein in Deutschland setzt Iron Maiden 2025 hierzulande einen klaren Schwerpunkt – so viele Shows wie in keinem anderen Land.