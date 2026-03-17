Iran-Krieg: Trump erpresst die Nato

Donald Trump beginnt einen Krieg, ohne dessen Folgen abzuschätzen. Jetzt soll die Nato für ihn die selbst geschaffenen Probleme lösen. Nein, kommentiert Franz Feyder.
Erinnern Sie sich noch an den 25. Juni 2025? Das war jener Mittwoch, an dem Donald Trump, der Machthaber im Weißen Haus, die Welt wissen ließ: „Die nuklearen Fähigkeiten des Iran wurden vernichtet.“ Das Echo der zwölf Tage lang auf den Iran abgeworfenen Bomben war noch nicht einmal verhallt, da verkündete der US-Präsident bereits, dass die Gefahr einer Atombombe in den Händen schiitischer Ayatollahs für Jahre gebannt sei.