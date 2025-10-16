IQB-Bildungstrend: Grassierende Mathe-Schwäche verlangt mehr Anstrengung

1 Kultusministerin Theresa Schopper Foto: Markus Lenhardt/dpa

Das Ergebnis des neuen IQB-Bildungstrends über die Leistungen der Neuntklässler in Mathematik und den Naturwissenschaften ist brandgefährlich für Baden-Württemberg, gerade weil Schulen und Schüler aus dem Land sich besser geschlagen haben als in den meisten anderen Bundesländern. Mancher mag diejenigen für Miesmacher halten, die es gering schätzen, dass die Neuntklässler aus dem Südwesten in Mathe, Chemie und Physik im inoffiziellen Länderranking wieder einen dritten Platz erreicht haben.