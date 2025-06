Immer wieder berichten iPhone-Nutzer von Problemen mit dem Wecker. Entweder ertönt der Alarm überhaupt nicht oder er ist so leise, dass man davon nicht wach wird. Das kann im Alltag zu echten Problemen führen – besonders, wenn es um das pünktliche Aufstehen geht.

Warum weckt der Wecker nicht?

Apple hat das Problem laut einem Bericht von The Verge vom 30. April 2024 gegenüber der US-Sendung Today Show bestätigt. Einen genauen Grund nannte das Unternehmen zwar nicht, betonte aber, an einer Lösung zu arbeiten. Trotzdem tritt das Problem offenbar weiterhin auf – zum Beispiel berichten Nutzer auf Reddit regelmäßig davon. Auch laut Google Trends wird die Frage nach dem iPhone-Wecker häufig gesucht. Doch was kann man tun?

iPhone-Wecker richtig einstellen

Hier einige Lösungsansätze, die helfen können:

1. Lautstärke prüfen und erhöhen:

Unter „Einstellungen“ > „Töne & Haptik“ den Schieberegler für „Klingel- und Hinweistöne“ ganz nach rechts ziehen. Wichtig: „Mit Tasten ändern“ deaktivieren, damit die Weckerlautstärke nicht versehentlich verändert wird.

2. Aufmerksamkeitssensitive Funktionen deaktivieren:

Unter „Einstellungen“ > „Face ID & Code“ > „Aufmerksamkeitssensitive Funktionen“ diese deaktivieren. Es wird vermutet, dass diese Option das Weckverhalten beeinflussen kann.

3. Nicht-Stören- und Schlafenszeit-Modus ausschalten:

Im Kontrollzentrum prüfen, ob der „Nicht stören“-Modus (Mond-Symbol) deaktiviert ist. Alternativ in den Einstellungen unter „Fokus“ sicherstellen, dass Alarme auch bei aktiviertem Modus durchkommen.

4. Weckereinstellungen überprüfen:

In der Uhr-App den eingestellten Wecker kontrollieren: Ist eine Uhrzeit gesetzt? Ist ein Ton ausgewählt?

5. iPhone neu starten:

Ein einfacher Neustart kann kleinere Softwareprobleme beheben.

6. iOS-Update installieren:

Unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „Softwareupdate“ prüfen, ob eine neue Version verfügbar ist. Updates können Fehlerbehebungen enthalten.

7. Alle Einstellungen zurücksetzen (nur im Notfall):

Zu finden unter „Einstellungen“ > „Allgemein“ > „iPhone übertragen/zurücksetzen“ > „Zurücksetzen“ > „Alle Einstellungen zurücksetzen“. Persönliche Daten bleiben erhalten, aber individuelle Einstellungen werden gelöscht.

Wecker immer noch zu leise?

Wenn alle Maßnahmen nichts bringen, lohnt sich ein Blick in den App Store: Es gibt zuverlässige Wecker-Apps von Drittanbietern. Oder ganz altmodisch: ein klassischer analoger Wecker, der unabhängig von Software-Updates funktioniert.