Ab wann kann man das iPhone 17 kaufen?

Apple hat bislang keine offiziellen Angaben zum iPhone 17 gemacht. Das Unternehmen hat vor wenigen Tagen lediglich bestätigt, dass am 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit das nächste große Apple-Event ansteht. Laut übereinstimmenden Medienberichten, Leaks und Insider-Informationen soll bei dieser Keynote das neue iPhone 17 vorgestellt werden. Da dieser Termin bereits im Vorfeld bekannt war, sind wahrscheinlich auch die Termine für den Vorbestellungs- und Verkaufsstart zutreffend.

Wann kann man das iPhone 17 kaufen? Aktuell wird davon ausgegangen, dass Apple seinem bekannten Veröffentlichungsplan folgt und die Vorbestellungen für das neue iPhone 17 am 12. September starten. In der darauffolgenden Woche, am 19. September, soll man das iPhone 17 dann regulär in den Geschäften und online kaufen können. Zum Start wird das iPhone 17 in vier verschiedenen Modellen erwartet: iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max. Damit ersetzt das brandneue Air-Modell das bisherige Plus-Modell. Es zeichnet sich insbesondere durch sein dünnes Gehäuse aus. Zusätzlich soll im Frühjahr 2026 das iPhone 17e erscheinen, welches wie das iPhone 16e die günstigere Einsteigerversion für preisbewusste Kunden sein wird.

Sind die Preise bereits bekannt?

Das iPhone 17 startet in Deutschland laut Spekulationen bei einer unverbindlichen Preisempfehlung ab etwa 949 € für das Basismodell. Das neue iPhone 17 Air soll preislich bei etwa 1.099 € liegen, das iPhone 17 Pro soll ab 1.199 € und das Flaggschiff iPhone 17 Pro Max ab 1.449 € zu haben sein. Zum Preis des iPhone 17e wird vermutet, dass es bei etwa 700 € starten soll.

Offiziell keine Bestätigung

Die hier genannten Termine stammen aus Leaks und Berichten von Insidern. Sie sind bis zur offiziellen Bestätigung durch Apple weiterhin als spekulativ zu betrachten. Wer das Apple-Event am 9. September nicht verpassen will, kann sich den Link zum Livestream bereits jetzt abspeichern.