Ab wann kann man das iPhone 17 kaufen?

Im September veröffentlicht Apple in der Regel die neuen iPhone-Modelle. Ab wann kann man sie kaufen?
Apple hat bislang keine offiziellen Angaben zum iPhone 17 gemacht. Das Unternehmen hat vor wenigen Tagen lediglich bestätigt, dass am 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit das nächste große Apple-Event ansteht. Laut übereinstimmenden Medienberichten, Leaks und Insider-Informationen soll bei dieser Keynote das neue iPhone 17 vorgestellt werden. Da dieser Termin bereits im Vorfeld bekannt war, sind wahrscheinlich auch die Termine für den Vorbestellungs- und Verkaufsstart zutreffend.