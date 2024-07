Wie lange bekommt das iPhone 13 noch Updates?

1 Das iPhone 13 wird noch eine Weile von Apple unterstützt. Foto: Farknot Architect / shutterstock.com

Das iPhone 13 hat nun auch schon einige Jahre auf dem Buckel. Lesen Sie hier, wie lange es noch iOS-Updates bekommen wird.











Das iPhone 13 erschien im September 2021. In der Regel spielt Apple für seine Smartphones 5 bis 6 Jahre neue Updates zur Verfügung. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass das iPhone 13 noch bis 2026 oder 2027 neue iOS-Updates erhält. Diese Zahl ist jedoch nicht in Stein gemeißelt, da es bei Apple keine festgelegten Zeitspannen gibt, in denen iPhones neue Updates des Betriebssystems erhalten. Der Zeitraum von 5 bis 6 Jahren lässt sich aber aus der Liste von Sicherheitsupdates und -maßnahmen ableiten, die Apple unter diesem Link veröffentlicht hat.