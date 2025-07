IPAI-CEO Moritz Gräter: „Wer sich mit KI beschäftigt, der muss hier gewesen sein“

1 IPAI-CEO Moritz Gräter im Interview mit unserer Zeitung. Foto: Avanti/Ralf Poller

Ein Ort, der Europas KI-Zukunft mitgestalten soll – in Heilbronn: IPAI-Geschäftsführer Moritz Gräter spricht exklusiv über seine Pläne und Visionen.











Link kopiert



Der Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) soll ein zentraler KI-Standort innerhalb Europas werden. So zumindest sieht es IPAI-Geschäftsführer Moritz Gräter, der unserer Zeitung exklusiv die Pläne zum neuen Campus im Areal Steinäcker – nordwestlich der Heilbronner Innenstadt – präsentiert. Wirtschaft, Gesellschaft und Wissenschaft sollen Platz finden, neue Wege zu gehen. So die Idee von Gräter, den wir in den IPAI-Spaces getroffen haben.