iPhone: Wie lange dauert das Update auf iOS 18?

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, welche Aspekte die Dauer eines iOS-Updates beeinflussen und geben Tipps, wie Sie den Prozess beschleunigen können.

Wenn Apple eine neue iOS-Version veröffentlicht, wie jetzt iOS 18, fragen sich viele Nutzer, wie lange das Update auf ihrem iPhone dauern wird. Die Antwort darauf hängt von mehreren Faktoren ab, die von der Größe des Updates bis zur Geschwindigkeit der eigenen Internetverbindung reichen. In der Regel kann der Download des Updates zwischen 10 Minuten und einer Stunde dauern, abhängig von der Netzwerkauslastung und der Verbindungsgeschwindigkeit.

1. Größe des Updates

iOS-Updates können unterschiedlich groß sein, und größere Updates nehmen mehr Zeit in Anspruch. Ein großes Update wie der Wechsel von iOS 17 auf iOS 18 umfasst neue Funktionen, Designanpassungen und Sicherheitsverbesserungen, was den Download und die Installation verlängern kann.

2. Internetverbindung

Die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ist entscheidend für den Download des Updates. Wenn Sie über eine schnelle WLAN-Verbindung verfügen, kann das Update innerhalb weniger Minuten heruntergeladen werden. Bei einer langsameren Verbindung, zum Beispiel über Mobilfunk oder ein schwaches WLAN, kann der Download erheblich mehr Zeit in Anspruch nehmen. Es empfiehlt sich, für größere Updates immer eine stabile WLAN-Verbindung zu verwenden.

3. Verfügbarkeit des Updates

Wenn Apple eine neue iOS-Version freigibt, laden Millionen von Nutzern gleichzeitig das Update herunter, was die Apple-Server stark belastet. Dadurch kann es zu Verzögerungen beim Download kommen, besonders in den ersten Stunden oder Tagen nach der Veröffentlichung. Wer das Update möglichst schnell installieren möchte, sollte am besten etwas warten, bis der Ansturm nachlässt.

4. iPhone-Modell

Das iPhone-Modell spielt ebenfalls eine Rolle. Neuere Geräte wie das iPhone 15 oder iPhone 14 Pro haben leistungsfähigere Prozessoren, die den Installationsprozess schneller abwickeln können. Bei älteren iPhone-Modellen kann die Installation länger dauern, da diese Geräte weniger Rechenleistung haben und möglicherweise mehr Zeit benötigen, um das Update zu verarbeiten.

5. Verfügbare Speicherkapazität

Wenn Ihr iPhone wenig freien Speicherplatz hat, kann das die Update-Dauer verlängern. Vor allem bei größeren Updates ist es wichtig, genügend Platz auf dem Gerät zu haben, damit das Update reibungslos installiert werden kann. Eine einfache Möglichkeit, Platz zu schaffen, besteht darin, ungenutzte Apps oder alte Dateien zu löschen, bevor Sie das Update starten.

6. Der Installationsprozess

Nach dem erfolgreichen Download beginnt der eigentliche Installationsprozess. Während dieser Zeit wird Ihr iPhone neu gestartet und das Update aufgespielt. Dieser Schritt dauert in der Regel zwischen 10 und 30 Minuten, kann aber je nach Größe des Updates und der Geräteleistung variieren. Während der Installation sollten Sie Ihr iPhone nicht verwenden.

Durchschnittliche Dauer eines iOS-Updates

Insgesamt dauert ein iOS-Update normalerweise zwischen 20 Minuten und einer Stunde. Größere Updates wie iOS 18 können, abhängig von den oben genannten Faktoren, auch länger dauern. Ein Download über eine langsame Internetverbindung oder die Installation auf einem älteren iPhone kann den Prozess verlängern.

Tipps zur Beschleunigung des Updates

Stabile WLAN-Verbindung : Achten Sie darauf, dass Sie eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung nutzen.

: Achten Sie darauf, dass Sie eine schnelle und stabile WLAN-Verbindung nutzen. Gerät vorbereiten : Sorgen Sie für ausreichend Speicherplatz auf Ihrem iPhone und schließen Sie das Gerät während des Updates an eine Stromquelle an, um einen Abbruch zu vermeiden.

: Sorgen Sie für ausreichend Speicherplatz auf Ihrem iPhone und schließen Sie das Gerät während des Updates an eine Stromquelle an, um einen Abbruch zu vermeiden. Zeitpunkt wählen: Vermeiden Sie es, das Update sofort nach der Veröffentlichung herunterzuladen, um den Serverstau zu umgehen.

Fazit

Die Dauer des Updates auf iOS 18 hängt von verschiedenen Faktoren ab. Im Durchschnitt sollten Sie jedoch etwa 20 Minuten bis eine Stunde für den gesamten Prozess einplanen.