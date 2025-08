Investoren des VfB Stuttgart: Wie stehen Mercedes und Porsche in schwierigen Zeiten zum VfB?

Die Nachrichten aus der Automobilbranche stimmen bedenklich. Mercedes-Benz musste einen Gewinneinbruch von fast 70 Prozent im zweiten Jahresquartal vermelden. Unter dem Strich standen nur noch 957 Millionen Euro, wie der Stuttgarter Autobauer bekannt gab. Und auch die Porsche AG lieferte für den gleichen Zeitraum zuletzt ungewohnt schlechte Zahlen.

Der operative Gewinn des Sportwagenherstellers raste in den Keller. Ein Minus von 91 Prozent wurde im Autogeschäft verzeichnet: 154 Millionen Euro statt rund 1,7 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Da drängt sich die Frage auf, was diese Entwicklung für das württembergische Weltmarkenbündnis bedeutet, das die beiden Unternehmen und die Porsche-Tochter MHP für den VfB Stuttgart eingegangen sind.

Zunächst einmal nichts. Mercedes und Porsche stehen uneingeschränkt zu ihren Engagements. „Der VfB Stuttgart ist der größte Verein am Stammsitz der Porsche AG. Die Partnerschaft zwischen Porsche und dem VfB ist ein langfristiges Bekenntnis für die Region. Daran hat sich nichts geändert“, teilt Porsche auf Anfrage mit.

Vor zwei Jahren erweiterte der VfB den Partnerpool mit Porsche und MHP, der viel beachtete 100-Millionen-Deal. Dabei erwarb MHP für knapp 40 Millionen Euro die Namensrechte am Stadion für zehn Jahre. Mercedes hatte auf dieses Privileg verzichtet. Gleichzeitig wurde stolz verkündet, dass der Sportwagenbauer aus Zuffenhausen als Anteilseigner beim Fußball-Bundesligisten einsteigt – gleichberechtigt mit dem Ankerinvestor Mercedes. Zwei Tranchen zu jeweils 20 Millionen Euro zahlte Porsche.

Nun halten die Fahrzeughersteller jeweils etwas mehr als zehn Prozent der VfB-Anteile, dritter Investor ist der Sportausrüster Jako (ein Prozent). Der Zusammenschluss der regionalen Weltmarken auf vier Rädern (seit Kurzem ist zudem die Landesbank Baden-Württemberg als Trikotsponsor am Ball) stärkte das Eigenkapital und die Liquidität des VfB erheblich und bildete die Basis für den sportlichen Aufschwung. Und es soll so bleiben, denn trotz schwieriger Zeiten bekennt sich auch der Nachbar mit dem Stern zum Traditionsverein von 1893. „Mercedes-Benz ist Ankerinvestor und Mobilitätspartner des VfB Stuttgart und freut sich auf die kommende Saison mit dem Pokalsieger“, heißt es bei Mercedes über die Partnerschaft, die seit 2006 besteht.

Grundsätzlich wird demnach nicht an den Engagements gerüttelt, um im eigenen Haus aufgrund der Sparmaßnahmen Symbolpolitik zu betreiben. Was die laufenden Sponsorenpakete und Marketingaktivitäten betrifft, gilt das im gleichen Maße. „Die Marke Mercedes-Benz ist seit jeher im Sport verankert: Vom Fußball bis zum Motorsport. Die Partnerschaft von Mercedes-Benz mit dem VfB Stuttgart besteht seit fast 20 Jahren. Wir sind direkte Nachbarn und haben eine großartige gemeinsame Historie“, teilt Mercedes auf Anfrage weiter mit.

Gemeinsame Aktivitäten mit dem VfB bleiben Bestand der Partnerschaften mit den Stuttgarter Unternehmen. Im Mercedes-Benz-Museum soll am 15. August im Open-Air-Kino mit dem Film „VfB inTeam – Wir haben den Pokal“ noch einmal der Triumph von Berlin gefeiert werden. Porsche unterstützt ohnehin unter dem Titel „Turbo für Talente“ den VfB-Nachwuchs und steht mit seinem Namen für den exklusivsten Bereich im Stadion (Porsche Tunnel Club).

Eine Reduzierung oder ein Ende des Geldflusses (zum Beispiel über Kündigungsoptionen) steht hier aktuell nicht zur Debatte. Allerdings ist davon auszugehen, dass, wenn die wirtschaftlich herausfordernden Zeiten in der Automobilbranche anhalten, bei auslaufenden Verträgen mit dem VfB im Sponsoring- und Marketingbereich die jeweilige Situation überdacht wird.

„Mercedes-Benz setzt in seiner Sportsponsoringstrategie auf langfristige Engagements und Partnerschaften. Diese werden kontinuierlich beobachtet, bewertet und die Sponsorings beziehungsweise deren Umfänge gegebenenfalls an sich wandelnde Rahmenbedingungen angepasst“, sagt Mercedes und betont: „Derzeit gibt es keine Überlegungen, etwas an der bestehenden Partnerschaft zu verändern.“