Invasive Drüsenameise in Stuttgart: Bauhaus nennt Details zur Bekämpfung

Bauhaus sagt der Drüsenameise den Kampf an. Das Unternehmen gibt Details bekannt, wie es gegen die unerwünschten Insekten auf dem Parkplatz eines Marktes in Untertürkheim vorgeht.

Nach der Entdeckung der invasiven Drüsenameise Tapinoma magnum auf dem Parkplatz des Bauhaus-Fachcentrums in Untertürkheim hat das Unternehmen nun Details zu den laufenden Bekämpfungsmaßnahmen mitgeteilt. Ein hinzugezogener Experte bestätigt demnach: Es handelt sich um einen lokal begrenzten Befall. Die Bekämpfung erfolge zweistufig – mit Ködergel und Heißwasser-Behandlung.

Der Baumarkt sagt den hartnäckigen Krabblern den Kampf an: Laut Bauhaus haben sich bis zu drei Ameisenvölker im Umfeld des Parkplatzes angesiedelt. Zwei davon wurden als heimische, unter Schutz stehende Arten eingestuft, was die Bekämpfung zusätzlich erschwert.

Fraßköder erreichen auch die Königinnen

Wie Bauhaus mitteilt, wird zunächst ein Gel eingesetzt, um das genaue Befallsmuster zu ermitteln. „Auf dieser Grundlage kommen anschließend geeignete Bekämpfungsverfahren zum Einsatz – entweder über insektizide Köderfallen oder durch die Behandlung der Nester mit heißem Wasser“, heißt es in der Stellungnahme.

Das Bauhaus-Fachcentrum in Stuttgart-Untertürkheim geht systematisch gegen die invasive Drüsenameise vor. (Symbolfoto) Foto: dpa

Bei der ersten Methode werden Fraßköder beziehungsweise Ameisengel ausgelegt. Diese Köder werden von den Arbeiterinnen aufgenommen und ins Nest getragen, wo sie auch die Königinnen erreichen und so den Fortbestand der Kolonie unterbrechen können. Der Vorteil: Das Gift wird von den Ameisen selbst in alle verzweigten Nester der Kolonie transportiert.

Heißwasser zerstört Nester und Gänge

Die zweite Methode setzt auf kochend heißes Wasser, das mit natürlichen Substanzen wie Neemöl, Kokosnussöl oder Maisstärke angereichert wird. Dieses wird direkt in die Erdnester eingebracht – eine Methode, die für Mensch, Tier und Umwelt ungefährlich ist, aber den Ameisen gezielt zusetzt. „Letztere Methode führt zur Abtötung der Tiere und ihrer Brut und zerstört zugleich die unterirdischen Gangstrukturen“, erklärt Bauhaus.

Welche Methode jeweils zum Einsatz kommt, hängt vom konkreten Befall ab. Die Maßnahmen würden kontinuierlich wiederholt, bis ein nachhaltiger und dauerhafter Bekämpfungserfolg erreicht sei. „Dieser Prozess kann erfahrungsgemäß einen gewissen Zeitraum in Anspruch nehmen“, so das Unternehmen.

Die Stadt Stuttgart geht davon aus, dass sich die invasive Art weiter ausbreiten wird. Foto: dpa

Begleitend zur Bekämpfung laufe ein Monitoring. Dieses umfasse eine fortlaufende Sichtkontrolle der betroffenen Bereiche, teilt Bauhaus mit. Ziel sei es, eine mögliche Ausbreitung frühzeitig zu verhindern.

Superkolonien schwer zu bekämpfen

Die Große Drüsenameise Tapinoma magnum gilt als besonders hartnäckig. Sie bildet sogenannte Superkolonien, die aus zahlreichen Brutzentren mit jeweils mehreren Königinnen und Tausenden Arbeiterinnen bestehen.

So entsteht über die Jahre ein weitverzweigtes Netzwerk von Nestern mit Hunderttausenden bis Millionen von Arbeiterinnen und Tausenden Königinnen. Dadurch hat die Art das Potenzial, sich rasant auszubreiten.

Besonders dramatisch zeigt sich das in Esslingen-Sirnau. Dort haben die Insekten vermutlich unbemerkt über mehrere Jahre eine 700 Meter lange Superkolonie mit Abermillionen von Tieren entlang der Lärmschutzwand der B10 gebaut.

Stadt Stuttgart rechnet mit weiterer Ausbreitung

Die Stadt Stuttgart geht davon aus, dass sich die invasive Art weiter ausbreiten wird. „In der Umgebung von Stuttgart wurden Bestände bereits nachgewiesen. Also ist es nur eine Frage der Zeit“, hatte ein Stadtsprecher erklärt. Auf Stuttgarter Gemarkung sei zuvor erst ein Tapinoma-magnum-Befall gemeldet worden. Ende Mai hatte sich eine Privatperson per E-Mail an die Stadtspitze gewandt und einen stärkeren Befall gemeldet.

Rechtlich haben die Behörden kaum Handhabe gegen die invasive Art. Die Ameisen seien zwar lästig, verhinderten aber kaum die Nutzung von Grundstücken, so die Stadt. Auch das Infektionsschutzgesetz greife nicht, da die Ameisen keine Krankheiten übertragen. Die Art Tapinoma magnum ist zudem nicht in der EU-Liste für invasive Arten gelistet.