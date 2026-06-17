Invasive Drüsenameise in Stuttgart: Bauhaus nennt Details zur Bekämpfung

Bauhaus sagt der Drüsenameise den Kampf an. Das Unternehmen gibt Details bekannt, wie es gegen die unerwünschten Insekten auf dem Parkplatz eines Marktes in Untertürkheim vorgeht.
Nach der Entdeckung der invasiven Drüsenameise Tapinoma magnum auf dem Parkplatz des Bauhaus-Fachcentrums in Untertürkheim hat das Unternehmen nun Details zu den laufenden Bekämpfungsmaßnahmen mitgeteilt. Ein hinzugezogener Experte bestätigt demnach: Es handelt sich um einen lokal begrenzten Befall. Die Bekämpfung erfolge zweistufig – mit Ködergel und Heißwasser-Behandlung.