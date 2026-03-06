Interstellar: Sarah Connor und Sido veröffentlichen gemeinsamen Song

Sarah Connor und Sido wagten sich erstmals gemeinsam ins Studio - herausgekommen ist der Song "Interstellar (zwischen den Sternen)". Eine hoffnungsvolle Single, die an diesem Freitag veröffentlicht wurde.
Zwei Namen, die die deutsche Musiklandschaft seit mehr als zwei Jahrzehnten prägen - und die bislang noch nie gemeinsam im Studio waren. Das hat sich jetzt aber geändert: Sarah Connor (45) und Sido (45) haben mit "Interstellar (zwischen den Sternen)" an diesem Freitag ihre erste gemeinsame Single veröffentlicht. Zeitgleich erschien die Special Deluxe Edition von Connors Nummer-eins-Album "Freigeistin".