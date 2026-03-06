Interstellar: Sarah Connor und Sido veröffentlichen gemeinsamen Song

Sarah Connor und Sido wagten sich erstmals gemeinsam ins Studio - herausgekommen ist der Song "Interstellar (zwischen den Sternen)". Eine hoffnungsvolle Single, die an diesem Freitag veröffentlicht wurde.

Zwei Namen, die die deutsche Musiklandschaft seit mehr als zwei Jahrzehnten prägen - und die bislang noch nie gemeinsam im Studio waren. Das hat sich jetzt aber geändert: Sarah Connor (45) und Sido (45) haben mit "Interstellar (zwischen den Sternen)" an diesem Freitag ihre erste gemeinsame Single veröffentlicht. Zeitgleich erschien die Special Deluxe Edition von Connors Nummer-eins-Album "Freigeistin".

Musikalisch zielt das Duo auf etwas, das in der aktuellen Zeit nicht selbstverständlich klingt: Leichtigkeit. Der Track soll zum Tanzen einladen und für einen Moment den Alltag vergessen lassen - eine Art akustische Atempause. "Da ist was Großes, das uns beschützt, irgendwie irgendwo, irgendwann kommen wir alle bei dir an", heißt es in dem Song. Und weiter: "Und man erzählt sich, mit ganz viel Glück. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, kommen wir alle, Interstellar, zwischen den Sternen wieder zusammen." Das dazugehörige Musikvideo feiert an diesem Freitagabend um 18 Uhr Premiere auf YouTube. Einen ersten Ausschnitt gab es bereits bei Instagram zu sehen.

TV-Auftritte und Tour

Für Connor ist die Veröffentlichung nur der Auftakt einer intensiven Phase: Bereits am 7. März ist sie bei "Klein gegen Groß" in der ARD (20:15 Uhr) zu sehen, eine Woche später, am 14. März, tritt sie in der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF (20:15 Uhr) auf.

Nach dem Release startet Connor zudem ihre Arena-Tour 2026, die sie durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt. Den Auftakt macht am 13. März die Wunderino Arena in Kiel, es folgen unter anderem die Uber Arena in Berlin (14. März), die Barclays Arena in Hamburg (15. März), die Lanxess Arena in Köln (25. März) sowie die Olympiahalle München (29. März). Abschluss der Arena-Etappe bildet am 1. April die SAP Arena in Mannheim.

Ab Mai geht es für Connor auf ihre "Wilde Nächte"-Open-Air-Tournee, die sie bis Ende August zu Freilichtbühnen und Festivallocations quer durch den deutschsprachigen Raum führt - darunter die Loreley Freilichtbühne (20. Juni) oder die Berliner Waldbühne (15. August).