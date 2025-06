Von Freitag an verwandelt sich der Guntram-Palm-Platz vor der Schwabenlandhalle wieder in einen „Schmelztiegel der Kulturen“ – mit Tanz, Folklore und Speisen aus den Heimatländern.

D erzeit haben in Fellbach die Fast-Halbjahrhunderter Konjunktur: Ende Mai wurde das Rebstockfestival auf dem Guntram-Palm-Platz zelebriert, das erstmals im Jahr 1976 die damalige Jugend lockte (seinerzeit allerdings noch auf den Kappelberg).

Und nun steht an diesem Wochenende ein weiteres Ereignis an, das einst 1976 seinen Anfang nahm: Die mittlerweile 48. Fellbacher Fiesta International findet, wie stets am dritten Juni-Wochenende, ebenfalls mitten in der Stadt, auf dem Areal vor der Schwabenlandhalle, statt.

Lesen Sie auch

Ein Schmelztiegel der Kulturen

Vom 13. bis 15. Juni verwandelt sich der Guntram-Palm-Platz wieder in einen „Schmelztiegel der Kulturen“.Ganz unter dem Motto „Vielfalt verbindet“ kommen in Fellbach ansässige Vereine, internationale Musik, traditioneller Tanz und Kulinarik für ein ganzes Wochenende zusammen. Die Werbebotschaft aus dem Rathaus lautet: „Die Fiesta International ist das zweitgrößte Volksfest der Kappelbergstadt.“

Unsere Empfehlung für Sie Fiesta International in Fellbach Ein Fest der Vielfalt und Toleranz Die Fiesta International in Fellbach hat auch in diesem Jahr die Welt ein Stückchen näher zusammengebracht.

Im Verwaltungsausschuss gab die für derartige Ereignisse zuständige Fellbacher Event und Location GmbH (Feel) kürzlich einen Rückblick auf die vergangene und einen Ausblick auf die anstehende Fiesta. 2024 war demnach „erneut ein Publikumsmagnet“. Die verlängerten Betriebszeiten – Freitag und Samstag bis Mitternacht – hätten sich bewährt „und führten auch 2024 zu keinen Beschwerden aus der Nachbarschaft“.

Auftritte wieder bis Mitternacht möglich

Die Anmerkung ist nicht unwesentlich. Denn die Jahre davor galt die Vorgabe, dass ab 20 Uhr auf den Bühnen eine „deutlich reduzierte Lautstärke“ einzuhalten sei und dass die Vereine um 22 Uhr auch „die sonstige Beschallung einstellen“ müssten. Der ehemalige Stadtrat Michael Vonau lästerte in Richtung Organisatoren, vielleicht dürfe nach 20 Uhr „noch manch vereinzelter Klampfenbarde sein sehnsüchtiges Lied trällern, aber bitte nicht ruhestörend“.

Unsere Empfehlung für Sie Fellbach Wegen Unfallgefahr: Stadt stellt Bauzaun um Teich der Schwabenlandhalle auf Die Technik des Wasserbeckens muss ausgetauscht werden. Die Stadt Fellbach hat deshalb aus Sicherheitsgründen die nicht gerade schöne Abschrankung aufgestellt.

Tempi passati, nun muss der Stecker nicht schon frühzeitig gezogen werden. Für 2025 ist das Interesse der Vereine im Übrigen weiterhin hoch: Bei der 48. Ausgabe beteiligen sich insgesamt 19 internationale Vereine aus Fellbach und präsentieren ihre Kultur, Folklore und Speisen aus ihren Heimatländern.

Insgesamt 18 Stände auf dem Guntram-Palm-Platz bieten Leckerbissen aus aller Welt an. Auch für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm ist gesorgt: von Graffiti mit Frederik Merkt über Kinderschminken mit Manuela Schreiner, Angebote der Kunstschule Fellbach oder das Spielmobil des Jugendhauses Fellbach bis hin zu Aktionen des Vereins Kubus.

Eröffnung am Freitag um 18 Uhr

„Gemeinsam. Bunt. International“: Der Startschuss fällt an diesem Freitag um 18 Uhr mit der Eröffnungsrede des Ersten Bürgermeisters Johannes Berner. Bis Sonntag folgen über 23 Programmbeiträge (Tanz, Gesang oder Musik). Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 18 Uhr bis 24 Uhr, am Samstag von 13 Uhr bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 22 Uhr.

Weitere Informationen zum Programm und den teilnehmenden Vereinen sind auf der Webseite der Stadt abrufbar: www.fellbach.de/fiesta