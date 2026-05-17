Internationaler Protesttag: „Für Vielfalt und Freiheit“ – Stuttgarter demonstrieren gegen Queerfeindlichkeit

Zum Internationalen Protesttag gegen Queerfeindlichkeit versammelten sich rund 300 Menschen auf dem Schlossplatz. Sie erhoben ihre Stimme für eine offene und friedliche Gesellschaft.
Regenbogenfahnen wohin das Auge reicht: Stuttgart zeigte sich vor dem Neuen Schloss am Sonntag von seiner bunten Seite. Menschen jeder Altersstufe waren gekommen um anlässlich des Idahobita* 2026, dem Internationalen Protesttag gegen Gewalt an LGBTQIA*-Menschen zu protestieren. Eingeladen zum Protesttag hatte ein Bündnis aus verschiedenen queeren Vereinen und Organisationen aus Stuttgart und Baden-Württemberg.