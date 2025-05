Internationale Kunstschau: Triennale startet: Die aktuelle Kunstwelt begeistert in Fellbach

Dirk Herrmann 23.05.2025 - 17:45 Uhr , aktualisiert am 23.05.2025 - 17:45 Uhr

Triennale startet: Die aktuelle Kunstwelt begeistert in Fellbach

9 Sieht fast aus wie ein Monster aus „Ghostbusters“: Katja Novitskovas raumgreifende Installation „Microbial Oasis“ hängt von der Decke der Alten Kelter Fellbach. Foto: Gottfried Stoppel

In der Kunstschau in der Alten Kelter in Fellbach geht es um „Über_Lebensräume“. Die Werke zeigen, wie sich die Habitate von Menschen, Tieren und Pflanzen radikal verändern.











Mit einer Laufzeit von vier Monaten ist sie das längste kulturelle Ereignis in diesem Sommer im Remstal. Doch die Vorbereitungen auf die aktuelle Schau moderner Kleinplastik laufen noch viel länger – getreu der Devise „nach der Triennale ist vor der Triennale“ bereits seit drei Jahren. Nun ist es aber so weit: Mit einem Festakt an diesem Samstag, 24. Mai, wird die 16. Triennale Kleinplastik Fellbach um 11 Uhr in einem eigens aufgestellten großen Zelt eröffnet.